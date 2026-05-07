Precio del petróleo cae ante posible acuerdo EE.UU.-Irán; la producción de crudo llega a su nivel más bajo en 36 años

–Los precios del petróleo se desplomaron la víspera ante la perspectiva de nuevas negociaciones entre Estados Unidos e Irán, después de que el presidente Donald Trump dijo que ve «buenas posibilidades» de un acuerdo con Teherán.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en julio, perdió un 7,83 % y se situó en 101,27 dólares, mientras que el barril West Texas Intermediate, para entrega en junio, cayó un 7,03 % hasta 95,08 dólares.

Durante la jornada, los precios descendieron incluso hasta un 12 %. El Brent se cotizó hasta los 96,75 dólares. «Los precios reflejan una inmensa esperanza», de una tregua duradera en Oriente Medio, subraya Stephen Schork, de The Schork Group, en declaraciones a la AFP.

La producción de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) también cayó al nivel más bajo en 36 años debido al impacto de la guerra contra Irán, informa Bloomberg.

La organización —conformada actualmente por Arabia Saudita, Venezuela, Irán, Irak, Kuwait, Argelia, Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, Libia y Nigeria, tras la salida de Emiratos Árabes Unidos a principios de este mes— ha visto condicionada su actividad por la expansión del conflicto en Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Con las exportaciones de los países del golfo Pérsico seriamente afectadas, además de varias de sus instalaciones de extracción, la producción conjunta de la OPEP se desplomó en 420.000 barriles diarios en abril hasta quedar en 20,55 millones de barriles diarios. Es el nivel más bajo desde 1990.

La reducción se debe principalmente a las pérdidas en Irán y Kuwait, que se han acentuado. En marzo, el primer mes del conflicto tras la agresión de EE.UU. e Israel contra Irán, la caída fue de 8,6 millones de barriles diarios, la mayor de las últimas décadas.

Kuwait sufrió las mayores pérdidas el mes pasado, con una disminución de 470.000 barriles diarios. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos también experimentaron importantes descensos, mientras que Irán dejó de producir 180.000 barriles diarios por el bloqueo estadounidense.

La actual interrupción del suministro es considerada por muchos como la mayor en la historia del mercado petrolero. Ha provocado un alza de los precios de la energía y un repunte inflacionario global. (Información DW y RT).