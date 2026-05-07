Nueva condena por magnicidio de Miguel Uribe Turbay; 21 años de presidio purgará Harol Daniel Barragán

–Un juez penal especializado de Bogotá avaló el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y Harol Daniel Barragán Ovalle, uno de los implicados en la planeación del magnicidio del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025.

Producto de la negociación judicial esta persona aceptó los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores para la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado. En ese sentido, recibirá una pena de 21 años y 4 meses de prisión.

El preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y Harol Daniel Barragán Ovalle, uno de los implicados en la planeación del magnicidio del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025, fue avalado por un juez penal especializado de Bogotá.… pic.twitter.com/fnI9J5kICQ — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 6, 2026

Las pruebas obtenidas por la Fiscalía indican que Barragán Ovalle, a través de cuatro videollamadas, participó en la coordinación de las acciones previas y posteriores al ataque, entre ellas el reconocimiento del lugar donde se ejecutó el atentado. Asimismo, se le atribuye haber seleccionado al adolescente que disparó contra la víctima y ayudado a Elder José Arteaga, alias Chipi, a permanecer oculto y evadir la acción de las autoridades.

De igual manera, quedó en evidencia que este hombre hizo parte de un grupo delincuencial dedicado a los homicidios selectivos y al tráfico de estupefacientes, entre otras actividades ilícitas.

Las pruebas indican que Barragán Ovalle, a través de cuatro videollamadas, participó en la coordinación de las acciones previas y posteriores al ataque, entre ellas el reconocimiento del lugar donde se ejecutó el atentado. Asimismo, se le atribuye haber seleccionado al… pic.twitter.com/x0lNDzSkCF — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 6, 2026

Por estos hechos, la Fiscalía ha vinculado formalmente a nueve personas, entre ellas Simeón Pérez Marroquín, señalado como intermediario entre los determinadores del homicidio; Katherine Andrea Martínez Martínez y Carlos Eduardo Mora González, quienes fueron condenados a penas desde los 21 años de prisión.