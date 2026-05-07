Cortes de luz este viernes 8 de mayo de 2026 en Bogotá, Funza, Cota y Chía

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este viernes 8 de mayo de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Funza, Cota y Chía, Cundinamarca.

Localidad de Barrios Unidos

Barrio José Joaquín Vargas. De la carrera 59 a carrera 66 entre calle 66 a calle 71 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 2:30 p. m.

Localidad de Bosa

Barrio Bosa Nova. De la calle 58 Sur a calle 60 Sur entre carrera 85 a carrera 87 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Escocia. De la carrera 85 a carrera 88 entre calle 58 Sur a calle 60 Sur – Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio La María. De la calle 9 Sur a calle 11 Sur entre carrera 2 a carrera 4 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Santa Ana Sur. De la carrera 4 a carrera 6 entre calle 9 Sur a calle 11 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Canódromo. De la carrera 47 a carrera 49 entre calle 126 a calle 128 – Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Portales del Norte. De la carrera 64 a carrera 66 entre calle 166 a calle 168 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Santa Ana. De la carrera 1 a carrera 3 entre calle 110 a calle 112 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Usaquén. De la carrera 2 a carrera 6 entre calle 111 a calle 113 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

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Municipios aledaños a Bogotá

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Funza, Cundinamarca

Vereda La Isla. Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Cota, Cundinamarca

De la carrera 5 a carrera 7 entre calle 81 a calle 83. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Chía, Cundinamarca

Sector Bojacá. Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.