Sujeto que golpeó a empleada de hotel de Medellín fue judicializado, pero el juez lo dejó libre

–La Fiscalía General de la Nación judicializó ante el Juzgado 40 Penal Municipal de Medellín a José Abelardo Rocha Moncada, de 38 años, como «presunto responsable» de golpear brutalmente a la empleada de un hotel ubicado en el centro de la capital antioqueña, donde se hospedaba.

Sin embargo, el juez de control de garantías negó la petición de medida de aseguramiento en centro carcelario contra el procesado hecha por el fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) y solo le impuso una medida de aseguramiento no privativa de la libertad que incluye la prohibición de acercarse a la víctima.

?? En video quedó registrado el momento en que un huésped de un hotel del Centro de Medellín agrede violentamente a una trabajadora. El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez confirmó que el señalado no es extranjero.

El hombre fue capturado por el delito de lesiones… pic.twitter.com/20QxR9y6wb — Teleantioquia (@Teleantioquia) May 5, 2026

Según la denuncia instaurada por la víctima, de 23 años, el pasado 4 de mayo le solicitó al hombre en varias ocasiones que bajara el volumen de su televisor para no incomodar a los demás huéspedes del establecimiento.

Señaló además que momentos después, cuando fue a entregarle unas prendas de vestir, el hombre le pidió que ingresara a la habitación y se las dejara sobre la cama, petición que rechazó y las puso junto a la puerta.

Las labores de policía judicial evidenciaron que, tras devolverse a la recepción, el hombre la habría seguido en estado de alteración y la golpeó en el rostro y otras partes del cuerpo. Producto de las lesiones la víctima recibió una incapacidad médico legal de 10 días. Los hechos quedaron registrados en las cámaras de seguridad del hotel.

La Fiscalía General de la Nación le corrió traslado de escrito de acusación por el delito de lesiones personales dolosas, pero el individuo no aceptó el cargo.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien había celebrado la captura de «este desadaptado, que no es extranjero, es colombiano», por el delito de lesiones personales, luego de conocerse la decisión del juez de dejarlo en libertad, expresó su desacuerdo.

«Como alcalde de Medellín, y como ciudadano, no puedo estar de acuerdo en que este tipo que fue capturado por violencia en contra de una de nuestras mujeres, haya quedado en libertad. Casi la mata. Es evidente el peligro que este tipo representa para la sociedad y para nuestras mujeres», escribió en su cuenta de X.

Aunque advirtió que es «respetuoso de la justicia», subrayó que la determinación del juez «no es justa con la víctima».

Y agregó: «Con el debido respeto, no puedo estar de acuerdo. El sistema legal debe ser reformado. Las garantías deben ser para los ciudadanos y para las víctimas y no para los delincuentes y victimarios».

Finalmente expresó su solidaridad con la mujer agredida, señalando que ella seguirá contando con nuestro apoyo y acompañamiento desde la Alcaldia. «Que ese tipo no genere una tragedia», concluyó.