Violenta asonada contra la Fuerza Pública en el Tolima para impedir operación contra la minería ilegal

–(Fotos elolfato.com). Tropas del Ejército fueron atacadas en desarrollo de una asonada para impedir una operación contra la explotación ilícita de yacimientos mineros en el corregimiento Santiago Pérez del municipio de Ataco, departamento del Tolima. Trece uniformados resultaron heridos.

Según lo reportó el comando del Ejército, un grupo de personas obstruyó el desarrollo de la acción adelantada por soldados del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales del Ejercito, Davaa.

Durante el desarrollo de la operación, algunos civiles agredieron con piedras a las tropas y posteriormente incendiaron un vehículo tipo NPR de la Policía, poniendo en riesgo la integridad de los uniformados y afectando la acción legítima de las autoridades.

#Región l ? Mineros 1leg4les incend1aron vehículos de la fuerza pública en Ataco: https://t.co/GxuLS68u7m pic.twitter.com/UR95Xkb5In — El ?lfato (@Elolfato) May 7, 2026

El Ejército Nacional rechazó estos actos violentos que atentan contra la institucionalidad y obstaculizan las operaciones orientadas a proteger los recursos naturales, restablecer la legalidad y salvaguardar la seguridad de las comunidades.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, se pronunció en su cuenta en X sobre los hechos y los atribuyó a las disidencias de las Farc.

«Denuncio ante Colombia la acción inhumana, cobarde y vil de las disidencias de las Farc y de todos los que se alimentan del multimillonario negocio ilícito de extracción de oro en Ataco, al utilizar como escudos humanos a la población civil, los niños y campesinos en la vía a Las Señoritas y Puente Amarillo, para tratar de torpedear las labores militares y policiales que se desarrollan con contundencia», precisó.

Tras expresar total respaldo a las Armadas «en su valiente labor, siempre en el marco del respeto a los derechos ciudadanos», la mandataria señaló que «hasta el momento, pese a la intensidad operacional adelantada contra esa depredadora actividad de minería ilegal en Ataco, no existe afectación a la población civil».

Pero, añadió, un oficial, dos suboficiales y 10 soldados sí han sido agredidos y golpeados. A ellos, Todo nuestro respaldo y solidaridad. Gracias por su valentía y entrega al servicio de la patria y para combatir lo ilegal y dañino».

De otro la gobernadora se pronunció sobre un cartel que apareció en un puente en el municipio de Planadas, el cual las disidencias de las Farc afirman que prohíben el ingreso al territorio tolimense de los dirigentes políticos de Centro Democrático, encabezados por el expresidente Álvaro Uribe y la candidata Paloma Valencia.