Este 9 de mayo hay una nueva jornada de adopción de perros y gatos rescatados en Bogotá

Foto: IDPYBA.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) invita a la ciudadanía a sumarse a una nueva jornada de adopción de perros y gatos este sábado Nueve de mayo de 2026 en la Unidad de Cuidado Animal del barrio El Muelle, en la localidad de Engativá, de 10:00 a. m. a 3:00 p. m.

El IDPYBA promueve la adopción responsable en Bogotá. Por lo tanto, en este espacio podrás conocer las historias de estos animales que fueron rescatados por casos de maltrato, o asistidos por la entidad al ser recibidos en el programa de urgencias veterinarias.

Puedes conocer más detalles en la siguiente publicación del IDPYBA en la red social Instagram:

De parte del Instituto se acompañará a cada participante para brindarles orientación sobre el canino o felino más apto para recibirlo en su hogar.

¿Por qué adoptar con el IDPYBA?

Tendrá un chequeo médico antes de iniciar una nueva vida.

Los perros y gatos se entregan esterilizados, desparasitados, vacunados y con microchip.

Asesoría en la selección ideal del perro o gato.

Acompañamiento durante la adaptación al hogar del nuevo miembro de la familia.

Requisitos para adoptar perros y gatos en Bogotá con el IDPYBA

Toda la familia debe estar completamente segura de la decisión, pues adoptar es un compromiso para toda la vida. Es fundamental contar con tiempo, recursos, amor, paciencia y mucha responsabilidad para acompañar el proceso de adaptación del nuevo integrante del hogar. La persona que realice el proceso de adopción debe ser mayor de edad y llevar fotocopia de su cédula, de un recibo de servicio público y fotos o videos del lugar donde vivirá el animal de compañía. Se recomienda contar con tiempo disponible para conocer al nuevo miembro de la familia, para participar en la entrevista con el equipo de adopciones, diligenciar los documentos y escuchar las recomendaciones a nivel comportamental. En caso de adoptar un gato, lleva el guacal o morral especial, no se permite la entrega en cajas, mochilas, bolsas o elementos improvisados. En caso de adoptar un perro, lleva consigo correa y pechera y si es un animal de manejo especial, necesitarás un bozal y tener experiencia en su cuidado.

En el mes de las madres, abre tu corazón para recibir a un nuevo integrante de tu familia interespecie. Recuerda: la cita es este sábado Nueve de mayo de 2026 en la Unidad de Cuidado Animal del barrio El Muelle, de 10:00 a. m. a 3:00 p. m.