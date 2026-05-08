Este 9 de mayo hay una nueva jornada de adopción de perros y gatos rescatados en Bogotá
Foto: IDPYBA.
El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) invita a la ciudadanía a sumarse a una nueva jornada de adopción de perros y gatos este sábado Nueve de mayo de 2026 en la Unidad de Cuidado Animal del barrio El Muelle, en la localidad de Engativá, de 10:00 a. m. a 3:00 p. m.
El IDPYBA promueve la adopción responsable en Bogotá. Por lo tanto, en este espacio podrás conocer las historias de estos animales que fueron rescatados por casos de maltrato, o asistidos por la entidad al ser recibidos en el programa de urgencias veterinarias.
Puedes conocer más detalles en la siguiente publicación del IDPYBA en la red social Instagram:
De parte del Instituto se acompañará a cada participante para brindarles orientación sobre el canino o felino más apto para recibirlo en su hogar.
¿Por qué adoptar con el IDPYBA?
- Tendrá un chequeo médico antes de iniciar una nueva vida.
- Los perros y gatos se entregan esterilizados, desparasitados, vacunados y con microchip.
- Asesoría en la selección ideal del perro o gato.
- Acompañamiento durante la adaptación al hogar del nuevo miembro de la familia.
Requisitos para adoptar perros y gatos en Bogotá con el IDPYBA
- Toda la familia debe estar completamente segura de la decisión, pues adoptar es un compromiso para toda la vida. Es fundamental contar con tiempo, recursos, amor, paciencia y mucha responsabilidad para acompañar el proceso de adaptación del nuevo integrante del hogar.
- La persona que realice el proceso de adopción debe ser mayor de edad y llevar fotocopia de su cédula, de un recibo de servicio público y fotos o videos del lugar donde vivirá el animal de compañía.
- Se recomienda contar con tiempo disponible para conocer al nuevo miembro de la familia, para participar en la entrevista con el equipo de adopciones, diligenciar los documentos y escuchar las recomendaciones a nivel comportamental.
- En caso de adoptar un gato, lleva el guacal o morral especial, no se permite la entrega en cajas, mochilas, bolsas o elementos improvisados.
- En caso de adoptar un perro, lleva consigo correa y pechera y si es un animal de manejo especial, necesitarás un bozal y tener experiencia en su cuidado.
En el mes de las madres, abre tu corazón para recibir a un nuevo integrante de tu familia interespecie. Recuerda: la cita es este sábado Nueve de mayo de 2026 en la Unidad de Cuidado Animal del barrio El Muelle, de 10:00 a. m. a 3:00 p. m.