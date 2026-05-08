Celebre el Día de la Madre visitando los senderos ecológicos de Bogotá

Foto: Acueducto de Bogotá

Si estás buscando plan al aire libre para celebrar el Día de las Madres en Bogotá, te invitamos a agendar cita y visitar los senderos ecológicos que se encuentran habilitados en la ciudad. Ten en cuenta que los caminos pueden tener cierres por mantenimiento y cambios de horarios. Verifica la información antes de realizar el registro.

Para poder realizar el recorrido por alguno de los senderos debes registrarse por medio de la App ‘Caminos de los Cerros Orientales’ o a través de la página https://caminos.eaab.gov.co/ al ingresar selecciona el lugar que desees visitar y luego da clic en ‘Reserva aquí’.

10 recomendaciones para visitar los senderos ecológicos

No ingreses a los cerros de manera irregular o por sectores no permitidos. Agenda siempre la visita a través de la app “Camino de los Cerros Orientales” o en la página web del Acueducto. No lleves mascotas o animales de compañia. Su ingreso está prohibido porque pueden afectar el comportamiento de la fauna silvestre presente en los cerros. Evita cualquier contacto con la fauna presente en el recorrido. Observelos a distancia y respete el entorno. El sendero no es basurero. No dejes residuos por el camino. Sigue las normas y recomendaciones dadas por el personal a cargo. No interfieras con las plantas. No arranques o dañes el material vegetal presente en el recorrido. Realiza el recorrido en forma tranquila, sin producir rudos fuertes. Camina por los sitios autorizados. No te desvíes por rutas no señalizadas. No enciendas fuego, pólvora o cualquier elemento inflamable.

Agendamiento de visitas

El aplicativo habilita los cupos con tres días de antelación a la fecha de interés. Una vez los cupos de cada día se agoten se cierra la posibilidad de agendamiento para esa fecha.

La recomendación es consultar con tiempo suficiente cada opción y cancelar con anticipación en caso de no asistir.