EE.UU publica documentos secretos sobre los ovnis

–Estados Unidos anunció este viernes la publicación de una serie de documentos secretos sobre los ovnis, que denomina Fenómenos Anómalos No Identificados, un tema que apasiona a muchos estadounidenses, incluyendo al presidente Donald Trump, que había pedido su desclasificación.

Entre los documentos hay un video de un minuto y 39 segundos, grabado en 2024 por un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar estadounidense. La persona que reportó el caso no aportó ninguna descripción de lo observado. En la grabación se ve un orbe brillante de rápido movimiento cerca de unas turbinas eólicas, sin que se haya develado qué es.

This one is pretty cool! (UNDISCLOSED LOCATION)

01.01.2024 Courtesy Video All Domain Anomaly Resolution Office The United States Indo-Pacific Command submitted a report of an unidentified anomalous phenomenon to the All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) consisting of… pic.twitter.com/wTEuZVVfn4 — Joe Murgia (@TheUfoJoe) May 8, 2026

El presidente Donald Trump, en su cuenta social, destaca este viernes la publicación de los documentos, advirtiendo que se hizo en cumplimiento de una promesa suya, «en un esfuerzo por lograr una transparencia total y máxima» sobre este asunto». Además señala que fue para él un honor ordenar a su administración «que identificara y proporcionara archivos gubernamentales relacionados con vida extraterrestre y extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados y objetos voladores no identificados».

Y puntualiza: “¿QUÉ DIABLOS ESTÁ PASANDO?” ¡Diviértete y disfruta!».

TRADUCCIÓN:

En cuanto a mi promesa, el Departamento de Guerra ha publicado el primer tramo de los archivos OVNI/UAP al público para su revisión y estudio. En un esfuerzo por lograr una transparencia total y máxima, fue un honor para mí ordenar a mi Administración que identificara y proporcionara archivos gubernamentales relacionados con vida extraterrestre y extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados y objetos voladores no identificados. Mientras que las Administraciones anteriores no han logrado ser transparentes en este tema, con estos nuevos Documentos y Vídeos la gente puede decidir por sí misma, “¿QUÉ DIABLOS ESTÁ PASANDO?” ¡Diviértete y disfruta! Presidente DONALD J. TRUMPwar.gov/OVNI

————————

Al anunciar la publicación, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, señaló en su cuenta en X: «El @DeptofWar está en perfecta sintonía con el presidente Trump para brindar una transparencia sin precedentes respecto a la comprensión que tiene nuestro gobierno de los Fenómenos Anómalos No Identificados».

Agrega que estos archivos, ocultos detrás de clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas —y ha llegado el momento de que el pueblo estadounidense los vea por sí mismo.

Finalmente indica que «esta publicación de documentos desclasificados demuestra el compromiso sincero de la Administración Trump con una transparencia sin precedentes».

Más de 160 documentos están disponibles en un apartado de la página web del Pentágono. «Estos archivos, que han permanecido ocultos, han alimentado durante mucho tiempo una especulación justificada, y es hora de que el pueblo estadounidense los vea por sí mismo», declaró el secretario de Defensa Pete Hegseth en un comunicado.

Uno documento de diciembre de 1947 contiene una serie de informes sobre «discos voladores», mientras que un informe de inteligencia de la Fuerza Aérea de noviembre de 1948, clasificado como «máximo secreto», incluye información sobre avistamientos de «aeronaves no identificadas» y de «platillos voladores».

Otro documento de 2023 reporta que tres agentes especiales federales describieron separadamente haber visto en el cielo órbitas anaranjadas que a su vez emitían órbitas rojas más pequeñas.

El Departamento de Guerra expidió el siguiente comunicado sobre su decisión:

EL DEPARTAMENTO DE GUERRA PUBLICA ARCHIVOS DE FENÓMENOS ANÓMALOS NO IDENTIFICADOS EN UN ESFUERZO HISTÓRICO DE TRANSPARENCIA

Hoy, el Departamento de Guerra anunció el lanzamiento inicial de nuevos archivos nunca antes vistos sobre fenómenos anómalos no identificados (UAP) como parte del Sistema Presidencial de Revelación y Notificación de Encuentros UAP (PURSUE). Este esfuerzo interinstitucional incluye a la Casa Blanca, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), el Departamento de Energía (DOE), la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios (AARO) del DOW, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y componentes adicionales de las agencias de inteligencia estadounidenses. La colección se alojará en GUERRA.GOV/OVNIy el Departamento de Guerra publicará archivos adicionales de forma continua.

Este lanzamiento sigue La dirección del presidente Donald J. Trump iniciar el proceso de identificación y desclasificación de archivos gubernamentales relacionados con la UAP en aras de una transparencia total. Ningún otro presidente o administración en la historia ha cumplido con este nivel de transparencia del UAP.

El pueblo estadounidense ahora puede acceder instantáneamente a los archivos UAP desclasificados del gobierno federal. Los últimos videos, fotografías y documentos fuente originales de UAP de todo el gobierno de los Estados Unidos están todos en un solo lugar – no se requiere autorización. Mientras que administraciones anteriores intentaron desacreditar o disuadir al pueblo estadounidense, el presidente Trump se centra en brindar la máxima transparencia al público, quien en última instancia puede tomar sus propias decisiones sobre la información contenida en estos archivos.

El pueblo estadounidense ha pedido más transparencia sobre estos temas y el presidente Trump está cumpliendo. Si bien todos los archivos han sido revisados por motivos de seguridad, muchos de los materiales aún no han sido analizados para resolver ninguna anomalía.

Secretario de Guerra Pete Hegseth: “El Departamento de Guerra está en sintonía con el presidente Trump para brindar una transparencia sin precedentes con respecto a la comprensión de nuestro gobierno sobre los fenómenos anómalos no identificados. Estos archivos, ocultos detrás de clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas— y es hora de que el pueblo estadounidense lo vea por sí mismo.

Esta publicación de documentos desclasificados demuestra el serio compromiso de la Administración Trump con una transparencia sin precedentes.”

Directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard: “El pueblo estadounidense ha buscado durante mucho tiempo transparencia sobre el conocimiento del gobierno sobre fenómenos anómalos no identificados. Bajo el liderazgo del presidente Trump, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional está coordinando activamente los esfuerzos de desclasificación de la Comunidad de Inteligencia con el Departamento de Guerra para garantizar una revisión cuidadosa, integral y sin precedentes de nuestras existencias para brindar al pueblo estadounidense la máxima transparencia. El lanzamiento de hoy es el primero de lo que será un esfuerzo conjunto continuo de desclasificación y lanzamiento”

El director del FBI, Kash Patel: «El FBI se enorgullece de apoyar al presidente Trump y a nuestros socios interinstitucionales en esta publicación histórica de los registros de la UAP. Por primera vez en la historia, el pueblo estadounidense tiene acceso sin restricciones a archivos gubernamentales desclasificados sobre fenómenos anómalos no identificados, un nivel de transparencia que ninguna administración anterior ha brindado. El FBI sigue comprometido a apoyar este esfuerzo continuo de desclasificación con el mismo rigor e integridad que aportamos a todos los asuntos de seguridad nacional. A medida que estos archivos continúan siendo revisados y publicados, el pueblo estadounidense puede estar seguro de que su seguridad sigue siendo nuestra máxima prioridad».

El administrador de la NASA, Jared Isaacman: “Aplaudo el esfuerzo de todo el gobierno del presidente Trump para brindar mayor transparencia al pueblo estadounidense sobre fenómenos anómalos no identificados. En la NASA, nuestro trabajo es utilizar las mentes más brillantes y los instrumentos científicos más avanzados, seguir los datos y compartir lo que aprendemos. Seguiremos siendo sinceros sobre lo que sabemos que es verdad, lo que aún tenemos que entender y todo lo que queda por descubrir. La exploración y la búsqueda de conocimiento son fundamentales para la misión de la NASA mientras nos esforzamos por descubrir los secretos del universo.” Fin del comunicado.

En marzo de 2024, el Pentágono publicó un informe en el que afirmaba no tener pruebas de que los «fenómenos anómalos no identificados» fueran tecnología alienígena.

Muchos avistamientos sospechosos reportados entonces resultaron ser simplemente globos meteorológicos, aviones espía, satélites y otras actividades normales.

En su informe, el Pentágono concluyó que no hay pruebas de que haya habido visitas alienígenas a la Tierra ni de que las autoridades estén ocultando al público la existencia de naves espaciales extraterrestres.

«El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha sido claro: no hay extraterrestres ni naves espaciales ocultas bajo su custodia, precisó. Sin embargo, sí contempló desvelar los secretos de cualquier tecnología alienígena que cayera en sus manos con un programa de ingeniería inversa, según el informe.

Este detalle se desprende de un exhaustivo análisis de archivos clasificados desde 1945 hasta 2023, entregado recientemente al Congreso. Realizado por la All Domain Anomaly Resolution Office (AARO), creada en 2022, el informe del Pentágono pone fin a las especulaciones sobre operaciones encubiertas y visitantes de otras galaxias.

«La AARO no encontró evidencia de que ninguna investigación del Gobierno de Estados Unidos y de académicos haya confirmado el avistamiento de un ovni de tecnología extraterrestre», concluye el informe.

El año 2023, David Grusch, antiguo oficial de inteligencia de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, presentó un testimonio ante el Congreso de Estados Unidos en el que alegaba que el Gobierno posee tanto naves de origen no terrestre como los restos de sus tripulaciones. Sin embargo, a pesar de estas impactantes afirmaciones, el informe desmintió en gran medida las afirmaciones de Grusch.

Aun así, el documento sí reconoció un momento en el que el Pentágono evaluó la posibilidad de emprender un proyecto de análisis y aprovechamiento de tecnología extraterrestre. Este proyecto, conocido como Kona Blue, fue sugerido al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por personas convencidas de que el Gobierno estadounidense estaba encubriendo información sobre ovnis estrellados.

«Esta propuesta obtuvo cierta tracción inicial en el DHS hasta el punto de que se solicitó oficialmente un 35 Programa de Acceso Especial Prospectivo (PSAP) para poner en marcha este programa, pero finalmente fue rechazado por la dirección del DHS por falta de mérito», dice el informe. «Es fundamental señalar que nunca se recogieron naves o cuerpos extraterrestres; este material solo fue asumido como existente por los defensores de Kona Blue y sus ejecutores contractuales anticipados».

«Los defensores de Kona Blue estaban convencidos de que el Gobierno de Estados Unidos ocultaba tecnologías UAP. Creían que la creación de este programa dependiente del DHS permitiría trasladar toda la tecnología y los conocimientos de estos supuestos programas al programa Kona Blue», agregó el documento.

Los avistamientos de objetos voladores no identificados son en realidad «fenómenos ordinarios» que resultan «identificados de manera errónea», subrayó.

La AARO destaca además que todas las investigaciones llevadas a cabo hasta la fecha por Gobiernos extranjeros han llegado a la misma conclusión.

Para elaborar el informe, los investigadores tuvieron «pleno acceso» a todos los programas sensibles del Gobierno estadounidense, como los del Departamento de Defensa, del Ejército y de los servicios de inteligencia.

Según el documento, Estados Unidos ha investigado desde 1945 los avistamientos de ovnis para determinar si suponen un riesgo para la aviación, si son tecnología de un país extranjero o si se trata de aliens, un extremo que no ha sido probado.

Los investigadores detallaron que la gran cantidad de contenido sobre alienígenas en la cultura popular ha generado la «percepción» en una parte de la población de que el Gobierno está conspirando desde la década de 1940 para esconder al público la existencia de extraterrestres.

«La AARO reconoce que muchas personas creen sinceramente en estas versiones, basándose en sus percepciones, las experiencias de otras personas en las que confían o medios de comunicación que consideran fiables», relata el documento. (Con información del Pentagono, DW, RT, AARO y Live Science)