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    Cierres viales y desvíos por la Celebración de los Maestros y Maestras en el parque Simón Bolívar en Bogotá este 8 de mayo

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de un agente de tránsitoFoto: Alcaldía Mayor de Bogotá

    Este viernes 8 de mayo de 2026, se lleva a cabo el concierto de Celebración de los Maestros y Maestras de Bogotá liderado por la Secretaría de Educación del Distrito (SED), en el parque Simón Bolívar. Debido a este evento se tienen previstos cierres viales en puntos de la avenida calle 63, avenida carrera 68 y avenida carrera 60, entre otros corredores, de la localidad de Teusaquillo. ¡Conoce aquí los detalles y panifica tus recorridos!

    Para llevar a cabo el concierto de Celebración de los Maestros y Maestras de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó cierres viales en varios puntos aledaños al parque Simón Bolívar.

    Tramo vial, hora de cierre y hora habilitación

    Calzada sur de la avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60, 11:00 p. m. horas del 7 de mayo de 2026 a 3:00 a. m. del 9 de mayo de 2026.

    Ciclorruta calzada sur de la avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60, 11:00  p. m. horas del 7 de mayo de 2026 a 3:00 a. m. del 09 de mayo de 2026.

    Desvíos autorizados

    • Las personas que circulen en sentido occidente a oriente por la avenida calle 63, deberán tomar la avenida carrera 68 al sur y avenida calle 26 al oriente. (Ver Mapa 1).
    • Quienes van en sentido norte a sur por la avenida carrera 68 y desean tomar la avenida calle 63 al oriente, deberán continuar por la avenida carrera 68 al sur y avenida calle 26 al oriente. (Ver Mapa 1).

    Cierres y desvíos Celebración de Maestros y Maestras Bogotá 2026

    Mapa 1.
    • Las personas que se desplazan en sentido sur – norte por la avenida carrera 68 y desear tomar la avenida calle 63 al oriente, deberán tomar la avenida calle 53 al oriente. (Ver Mapa 2).

    Cierres y desvíos Celebración de Maestros y Maestras Bogotá 2026

    Mapa 2.

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