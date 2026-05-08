Cierres viales y desvíos por la Celebración de los Maestros y Maestras en el parque Simón Bolívar en Bogotá este 8 de mayo

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Este viernes 8 de mayo de 2026, se lleva a cabo el concierto de Celebración de los Maestros y Maestras de Bogotá liderado por la Secretaría de Educación del Distrito (SED), en el parque Simón Bolívar. Debido a este evento se tienen previstos cierres viales en puntos de la avenida calle 63, avenida carrera 68 y avenida carrera 60, entre otros corredores, de la localidad de Teusaquillo. ¡Conoce aquí los detalles y panifica tus recorridos!

Para llevar a cabo el concierto de Celebración de los Maestros y Maestras de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó cierres viales en varios puntos aledaños al parque Simón Bolívar.

Tramo vial, hora de cierre y hora habilitación

Calzada sur de la avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60, 11:00 p. m. horas del 7 de mayo de 2026 a 3:00 a. m. del 9 de mayo de 2026.

Ciclorruta calzada sur de la avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60, 11:00 p. m. horas del 7 de mayo de 2026 a 3:00 a. m. del 09 de mayo de 2026.

Desvíos autorizados Las personas que circulen en sentido occidente a oriente por la avenida calle 63, deberán tomar la avenida carrera 68 al sur y avenida calle 26 al oriente. (Ver Mapa 1).

Quienes van en sentido norte a sur por la avenida carrera 68 y desean tomar la avenida calle 63 al oriente, deberán continuar por la avenida carrera 68 al sur y avenida calle 26 al oriente. (Ver Mapa 1). Mapa 1.