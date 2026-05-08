Bogotá se une al Global Big Day 2026 con jornadas de avistamiento de aves este sábado 9 de mayo

Foto: Secretaría Distrital de Ambiente.

Bogotá se unirá al Global Big Day, una iniciativa mundial que invita a personas de todo el mundo a observar y registrar aves durante 24 horas de forma simultanea. La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) liderará tres actividades de avistamiento que no querrás perderte.

En el Global Big Day 2025, se registraron 50 especies en la Reserva Distrital de Humedal Córdoba, el Parque Ecológico de Montaña Entrenubes y el camino Guadalupe-Aguanoso de los Cerros Orientales. Destacaron aves como la Cotinga crestada (Ampelium rubrocristatus), el Carpintero carmesí (Colaptes rivolii) y algunas especies nativas como la monjita de pantano (Chrysomus icterocephalus bogotensis) y el Chamicero cundiboyacense (Synallaxys subpudica).

Esta edición es una oportunidad para celebrar el Día de la Madre de una forma alternativa que reconozca la biodiversidad de la capital. Vive una experiencia única, conéctate con la naturaleza, aprende sobre las especies del Distrito y sé parte de esta gran jornada en alguna de las siguientes ubicaciones:

Reserva Thomas Van der Hammen

Hora 6:00 a. m.

Inscripciones aquí.

Sede del Jardín Botánico de Bogotá

Sendero San Francisco Vicachá

Bogotá se conectará desde diferentes puntos para registrar sus especies y demostrar por qué es una ciudad clave para la vida silvestre en el mundo. Cada año suma cientos de registros que evidencian su importancia como hábitat para aves residentes, endémicas y migratorias. Puedes consultar más detalles en la siguiente publicación de Instagram del JBB:

Este tipo de iniciativas no solo son oportunidades de conexión con la naturaleza, sino también un aporte fundamental al conocimiento científico desde la participación ciudadana.