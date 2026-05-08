Cortes de luz este sábado 9 de mayo de 2026 en Bogotá y Zipaquirá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este sábado 9 de mayo de 2026 en sectores de la capital de la República y del municipio de Zipaquirá, Cundinamarca.

Localidad de Chapinero

Barrio Marly. De la calle 46 a calle 48 entre carrera 12 a carrera 14 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio El Refugio. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 85 a calle 87 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Barrio San Luis. De la carrera 9 a carrera 11 entre calle 30 Sur a calle 32 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Villa del Prado. De la calle 173 a calle 175 entre carrera 53 a carrera 55 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:17 p. m.

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Municipios aledaños a Bogotá

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Zipaquirá, Cundinamarca

De la calle 3 a calle 5 entre carrera 26 a carrera 28. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.