Resultados de las loterías y chances de este viernes 8 de mayo de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 8 de mayo de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 5402 – La 5ta 2 – Tarde 5680 – La 5ta 6
Culona
Día 4127 – Noche
Astro Sol
6055 – Signo Tauro
Pijao de Oro
3051 – La 5ta 8
Paisita
Día 3230 – La 5ta 3 – Noche 0047 – Caballo
Chontico
Día 0773 – La 5ta 4 – Noche 5518 – La 5ta 6
Cafeterito
Tarde 7673 – La 5ta 6 – Noche
Sinuano
Día 7305 – La 5ta 7 – Noche
Cash Three
Día 871 – Noche
Play Four
Día 7346 – Noche
Samán
Día 7962
Caribeña
Día 7777 – La 5ta 5 – Noche
Motilón
Tarde 7482 – La 5ta 6 – Noche
Fantástica
Día 4237 – La 5ta 7 – Noche
Antioqueñita
Día 5402 – La 5ta 4 – Tarde 2504 – La 5ta 6