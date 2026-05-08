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    Resultados de las loterías y chances de este viernes 8 de mayo de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 8 de mayo de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 5402 – La 5ta 2 – Tarde 5680 – La 5ta 6

    Culona
    Día 4127 – Noche

    Astro Sol
    6055 – Signo Tauro

    Pijao de Oro
    3051 – La 5ta 8

    Paisita
    Día 3230 – La 5ta 3 – Noche 0047 – Caballo

    Chontico
    Día 0773 – La 5ta 4 – Noche 5518 – La 5ta 6

    Cafeterito
    Tarde 7673 – La 5ta 6 – Noche

    Sinuano
    Día 7305 – La 5ta 7 – Noche

    Cash Three
    Día 871 – Noche

    Play Four
    Día 7346 – Noche

    Samán
    Día 7962

    Caribeña
    Día 7777 – La 5ta 5 – Noche

    Motilón
    Tarde 7482 – La 5ta 6 – Noche

    Fantástica
    Día 4237 – La 5ta 7 – Noche

    Antioqueñita
    Día 5402 – La 5ta 4 – Tarde 2504 – La 5ta 6

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