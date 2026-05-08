Dos soldados murieron en combates con el cartel del golfo en Antioquia; cuatro narcoterroristas fueron abatidos

–Soldados de la Cuarta Brigada del Ejército sostuvieron combates contra integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del cartel clan del golfo, en zona rural de Urrao, Antioquia.

Los enfrentamientos se registraron en la vereda Santa Isabel, en donde, en desarrollo de la operación militar fueron abatidos cuatro presuntos integrantes de este grupo criminal, a los cuales se les incautó material de guerra e intendencia.

Sin embargo, durante la maniobra, lamentablemente fueron asesinados los soldados profesionales Janier David Montiel González y Cristian José Mendoza Ozuna, «quienes en cumplimiento del deber entregaron su vida por la seguridad de los antioqueños. Otros dos uniformados resultaron heridos», señaló el comando del Ejército, el cual lamentó profundamente la pérdida de estos héroes, honra su memoria y extiende un mensaje de solidaridad a sus familias y compañeros.

En medio del fuego cruzado de las tropas y los narcoterroristas resultaron heridos dos civiles, habitantes de la zona, los que tuvieron que ser trasladados al Hospital de Urrao y posteriormente fueron evacuados vía aérea por la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

El ministro de Defensa, condenó la muerte de los uniformados: