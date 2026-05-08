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    Capturaron en Villavicencio a alias «La Mona» ficha terrorista de las disidencias de Mordisco en los Llanos

    Ariel Cabrera Publicado el

    –En Villavicencio, la Policía, en articulación con la Fiscalia, logró la captura de Betsabé Gelvez Riaño, alias “La Mona” o “Mavic”, pieza fundamental del llamado comando conjunto de oriente de alias Ivan Mordisco, reportó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.

    El funcionario destacó que en desarrollo de la operación Falcón, liderada por inteligencia de la Policía, se logró así neutralizar a la principal proveedora de drones, tecnología y material bélico de esta estructura criminal de las disidencias de las Farc.

    Según el jefe de la cartera de Defensa, la captura de alias «La Mona» golpea las capacidades utilizadas para extorsión, terrorismo y ataques contra la Fuerza Pública y la población civil de la banda terrorista de Mordisco.

    Alias “La Mona”, presentaba orden de captura por concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo y extorsión, compañera sentimental de alias “Antonio Medina”, cabecilla al servicio de alias ‘Mordisco’, estaría encargada de adquirir y adecuar drones, explosivos y equipos de alta tecnología para fortalecer acciones criminales en Arauca, Casanare y Boyacá.

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