El Día de la Madre también se celebra con actividad física: Monserrate y la Ciclovía de Bogotá  esperan este domingo 10 de mayo

Foto: IDRD.

Este domingo 10 de mayo de 2026, como parte de la celebración del ‘Día de la Madre’ invita a mamá a la Ciclovía de Bogotá y al cerro de Monserrate para compartir una experiencia de actividad física al aire libre. ¡Lo mejor de todo, es que es gratis!

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) informó que la ciudadanía podrá disfrutar de los 141,46 kilómetros de vías interconectadas de la Ciclovía, un espacio recreativo considerado el gran parque lineal de la ciudad que funciona los domingos y festivos, entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m. y que convoca a más de 1,6 millones de usuarios cada semana.

Esta infraestructura estará disponible para que las personas se apropien del espacio público a través del deporte y la recreación porque Bogotá se vive mejor en bici.

A continuación, consulta la siguiente imagen con el mapa ilustrativo de la Ciclovía de Bogotá con sus rutas todos los domingos y festivos:



El IDRD recuerda que el personal del programa no solicita pertenencias personales, no pide bicicletas prestadas ni persuade a los usuarios para desplazarse a lugares apartados.

Asimismo, se recomienda verificar la identidad de cualquier persona que porte prendas institucionales y ofrezca servicios o productos, ya que estas acciones no se realizan sin autorización oficial.

Sube a Monserrate con mamá

Este sábado nueve y domingo 10 de mayo, el sendero de Monserrate te espera para que conmemores el Día de la Madre viendo a Bogotá desde lo más alto. Este lugar es un ícono patrimonial del Distrito donde se unen el turismo religioso y actividad física al aire libre. El sendero es administrado por el IDRD y consta de 1.605 escalones, con 2.350 metros de extensión.

Este es un destino emblemático que es visitado por miles de turistas nacionales e internacionales que se congregan para visitar el El santuario alberga las imágenes del Señor Caído o para vivir la experiencia de subir por el sendero y disfrutar de los diferentes tramos que sirven como mirador de la ciudad.

El horario habitual del camino es de 5:00 a. m. a la 1:00 p. m. a excepción de los martes, días en los que está cerrado por mantenimiento.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) no aconseja realizar el ascenso a las siguiente personas: