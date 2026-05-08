Este sábado 9 de mayo, participe en la gran feria de emprendedores animalistas en el Terminal Modelia I
Foto: IDPYBA.
El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) invita a toda la ciudadanía a participar, este sábado nueve de mayo de 2026, de 10:00 a. m. a 4:00 p. m., en la Gran Feria de Emprendimiento de la Red de Aliados del Instituto.
El evento se realizará en el parqueadero del Terminal Modelia I, ubicado en la carrera 75 # 23F-37 de la localidad de Fontibón y presentará una oferta de servicios y productos de emprendedores que apoyan las causas animalistas en Bogotá. Cada compra ayudará a fortalecer la labor de quienes rescatan y cuidan a los animales que más lo necesitan.
La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del IDPYBA, junto a la Alcaldía Local de Fontibón y la Terminal de Transportes, abrieron este espacio de impulso a la economía local. En la jornada también se dispondrá de servicios de vacunación antirrábica, adopciones y sensibilización sobre el cuidado y tenencia responsable de animales de compañía.
Puedes consultar más detalles en la siguiente publicación del IDPYBA en la red social Instagram:
Recuerda: la cita es este sábado nueve de mayo en la Terminal Modelia I (carrera 75 # 23F-37) de 10:00 a. m. a 4:00 p. m. ¡No faltes y apoya a los emprendedores animalistas del Distrito!