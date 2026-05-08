Bogotá quiere que se haga el Regiotram del Norte y quiere que se haga bien: alcalde  Galán

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Honower Garzón.

El alcalde Carlos Fernando Galán expresó a la opinión pública la posición de la Alcaldía Mayor de Bogotá frente al proyecto del Regiotram del Norte que busca conectar a la capital con los municipios de Chía, Cajicá y Zipaquirá, tras la reunión con la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

“Bogotá quiere que se haga el Regiotram del Norte y quiere que se haga bien”, confirmó el mandatario, quien explicó puntualmente los problemas que hoy tiene el proyecto, que representan graves dificultades para su inserción urbana y la integración con el sistema de transporte de la ciudad. “Estos tres temas problemáticos los hemos planteado desde el año pasado con los equipos de la Gobernación y el Ministerio”, añadió.

El proyecto tiene en Bogotá un tramo cercano a los 24 kilómetros de longitud, de los cuales seis kilómetros son elevados en una estructura de dos columnas, distinta a las de la Línea 1 del Metro de Bogotá, y a siete metros de altura. Es importante se trabaje en la mitigación del impacto urbanístico de la zona donde se construirá el proyecto. Intersecciones que no están contempladas en el proyecto, teniendo en cuenta el desarrollo de la ciudad de la calle 200 al norte, se requiere por lo menos cuatro; también se requiere revisar el costo de otras cuatro intersecciones de puentes vehiculares que se contemplan por un valor de 183 mil millones de pesos, presupuesto que para la Alcaldía es insuficiente y no garantiza a los peatones y ciclistas movilizarse de un lado al otro en los tramos a nivel o elevados del proyecto. Integración física del Regiotram al Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP), para garantizar que quien use el tren también pueda usar el TransMilenio o el Metro de Bogotá. La unificación de los sistemas también debe ser operativa y tarifaria.

“Estos tres grandes ejes que hemos planteado en la reunión son necesarios resolver para que la ciudad pueda poner los recursos que tiene comprometidos, 2.3 billones de pesos en vigencias futuras, así lo expresamos el año pasado y lo ratificamos hoy”, aseguró el Alcalde de Bogotá.

Finalmente, Galán ratificó el compromiso de su gobierno con este proyecto e informó se instalarán unas mesas de alto nivel con representantes de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y el Ministerio de Transporte para revisar a partir de mañana estos tres puntos y lograr acuerdos que permitan el desarrollo de la obra que beneficia a los habitantes de Bogotá y Cundinamarca.

Durante estos anuncios el Alcalde de Bogotá estuvo acompañado del secretario General, Miguel Silva; la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena; la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz; y la secretaria de Planeación, Úrsula Ablanque.