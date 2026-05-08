Este 9 de mayo, conecte con los bosques urbanos de Bogotá junto al Jardín Botánico
Foto: Jardín Botánico de Bogotá (JBB).
El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) invita a la ciudadanía a ser parte de un espacio diseñado para reconectar con la naturaleza y fortalecer el tejido comunitario en torno al cuidado de los bosques urbanos de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.
El encuentro se realizará el sábado nueve de mayo de 2026 en el Centro de Atención al Visitante del JBB de 8:30 a. m. hasta las 12:00 m. El espacio contará con experiencias de terapia de naturaleza, gastrobotánica y cocreación como formas de bienestar, aprendizaje colectivo y cuidado del territorio.
Se recomienda llevar algo de comida para compartir, bebida hidratante, ropa cómoda y en, lo posible, un tapete para la práctica de yoga.
Para participar, debes diligenciar el siguiente formulario antes del siete de mayo: https://shorturl.at/ujGb9