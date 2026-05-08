Sumapaz proyecta el futuro del ciclomontañismo en Bogotá con la inauguración de su primera pista pública tipo olímpico

Foto: Alcaldía Local de Sumapaz

En el marco de la administración del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y bajo el liderazgo del alcalde local, Diego García Bejarano, la localidad de Sumapaz vivió una jornada histórica con la inauguración y exhibición de la pista de ciclomontañismo MTB tipo Cross Country Olímpico (XCO) ‘La de Suma’, ubicada en la vereda Betania.

Este escenario se consolida como la primera pista pública de ciclomontañismo de Bogotá, con un trazado superior a los 3 kilómetros sobre terreno 100 % natural y ubicada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, condiciones que la convierten en un espacio ideal para la preparación de deportistas de alto rendimiento.

La pista integra subidas técnicas, descensos exigentes, zonas con raíces expuestas, saltos, drops y estructuras adaptadas al terreno, ofreciendo un recorrido dinámico, técnico y atractivo para la práctica competitiva del ciclomontañismo.

La jornada contó con el respaldo técnico de la Liga de Ciclismo de Bogotá y la Comisión Bogotana de Ciclomontañismo, así como con el acompañamiento de profesores seleccionadores distritales y nacionales, quienes destacaron no solo el nivel del circuito, sino también el talento de niños y jóvenes de la localidad, proyectando a Sumapaz como un semillero clave para el futuro del ciclomontañismo en Bogotá.

Durante el evento participaron más de 200 deportistas en distintas categorías, desde pruebas push bike (niños entre 3 y 5 años) hasta niveles infantil, juvenil, prejuvenil y mayores, en competencias como Short Track (XCC) y relevos por equipos. La jornada reunió clubes de ciclomontañismo provenientes de Bogotá, Cundinamarca y municipios cercanos, consolidando un espacio deportivo de integración regional.

Entre los participantes se destacaron deportistas con trayectoria distrital y nacional como: Juan Esteban Donado Urbina (élite, medallista suramericano 2025)

Isabel Sosa (oro nacional prejuvenil B 2025)

Valeria Sosa (medallista nacional junior damas 2025) Camilo Ansola (oro distrital junior 2025)

Michael Gonzales (oro distrital prejuvenil A 2025)

Azul Soriano y Danna Garavito (medallistas nacionales infantil B 2025)

Edward Ramírez (medallista nacional XCO 2025 y bronce nacional en ruta 2026)

Como referente técnico del proceso, se contó con el acompañamiento de Fabio Parra, leyenda del ciclismo colombiano, quien, participó activamente durante los últimos meses en el desarrollo técnico de la pista y realizó varias visitas a Sumapaz, aportando su experiencia en la consolidación de este escenario deportivo.

El balance general fue altamente positivo. Los deportistas destacaron las condiciones de la pista, calificándola como un circuito técnico, exigente y a la vez divertido, con gran potencial para el entrenamiento y la competencia, lo que la proyecta como uno de los escenarios con mayor proyección para el desarrollo del ciclomontañismo en Bogotá.

De manera complementaria, la jornada contó con la participación de 11 emprendimientos locales que ofrecieron sus productos, así como con presentaciones culturales realizadas por habitantes de la localidad, integrando deporte, economía rural y expresiones artísticas en un mismo espacio.

Como proyección, la localidad de Sumapaz avanza en su preparación para ser sede del cierre de la final bogotana de ciclomontañismo en el mes de septiembre, lo que consolidaría este escenario como un punto clave en el calendario deportivo distrital.

Con esta iniciativa, Sumapaz reafirma su papel como referente de la Bogotá rural, donde el deporte, el talento local y la riqueza natural se articulan para generar oportunidades y posicionar a la localidad en el panorama deportivo de la ciudad.