Petro plantea uso del tren del carbón de Cerrejón para beneficio de comunidades de La Guajira

–(Imagen @CerrejonCol). El presidente Gustavo Petro propuso este jueves desde Riohacha avanzar en un proceso de concertación con la multinacional suiza Glencore para permitir el uso de la infraestructura ferroviaria y logística del carbón para beneficio de las comunidades del pueblo wayuu en La Guajira.

Durante su intervención en el Comité Tripartito de Transición Energética Justa, espacio para evaluar los avances de los proyectos energéticos que se adelantan en la península, el mandatario planteó que la línea férrea utilizada actualmente para transportar carbón desde las minas del complejo Cerrejón hasta Bahía Portete podría ser empleada también para atender necesidades humanitarias y sociales de las comunidades del norte guajiro.

“Le propongo algo a la coordinadora de los pueblos wayuu -si se logra conformar, juntando las divisiones-, hay que hablar con Glencore, multinacional del carbón hoy por hoy, en La Guajira. No estoy hablando de pelea violenta, estoy hablando de hablar con palabras”, dijo el presidente.

El jefe de Estado explicó que la vía férrea puede ser usada para el transporte de carga como alimentos, agua potable, pero también para movilizar pacientes y pasajeros en ese corredor férreo hasta Bahía Portete.

El mandatario consideró que la disminución progresiva de la demanda mundial de carbón obliga a replantear el futuro económico y social de la región. Por ello, propuso transformar gradualmente el uso del tren carbonero hacia actividades de beneficio comunitario y desarrollo turístico.

“Glencore cada vez va a vender menos carbón en el mundo. Hoy tiene una utilidad por la guerra de Irán. Menos, menos, menos, menos y cada vez menos carbón, y van a pasar menos vagones por esa vía. Y cada vez van a llegar menos barcos a Bahía Portete”, dijo al jefe de Estado al dar a conocer la razón de su propuesta.

Asimismo, el presidente Petro señaló que la infraestructura operada por Glencore –incluyendo la vía férrea, el muelle y la pista aérea– pertenece a Colombia.

En ese sentido, insistió en la necesidad de abrir un diálogo entre el Gobierno, la empresa y las comunidades indígenas para impulsar una transición energética justa.

El presidente también planteó la posibilidad de convertir a Bahía Portete en un destino de turismo sostenible administrado por las comunidades wayuu, aprovechando su ubicación estratégica en el Caribe colombiano y fortaleciendo la economía local mediante la promoción de artesanías y servicios turísticos. Destacó que a La Guajira podrían llegar turistas desde República Dominicana, Curazao y Aruba.

Por último, el mandatario recalcó que el objetivo central de la propuesta es garantizar que la transición energética genere beneficios directos para las comunidades indígenas y contribuya a mejorar las condiciones de vida en esa región del país.