Más de 300 nuevos árboles llegaron para fortalecer el espacio público de Bogotá

Foto: Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá.

El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) lideró distintas jornadas de plantación y reposición de árboles en el Distrito. En total, 307 individuos arbóreos fueron sembrados en nueve localidades gracias al trabajo articulado con entidades distritales y nacionales, autoridades ambientales y comunidad en general.

Estas intervenciones se realizaron como parte de la conmemoración de la Administración distrital del Día del Árbol, una fecha que sirvió para fortalecer la infraestructura verde de la ciudad, mejorar la calidad del aire, aportar a la regulación climática y fomentar la participación en torno al cuidado de la naturaleza urbana.

Los cerca de 1,5 millones de árboles que engalanan el espacio público bogotano se fortalecieron con estas nuevas variedades que aportan a la biodiversidad de la capital.

Resultados por localidades

Durante la actividad se desarrollaron acciones en nueve localidades de Bogotá:

Kennedy – Castilla: 43 árboles sembrados

Suba – Parque Cafam: 20 árboles

Fontibón – Villa Helena: 19 árboles

Bosa – El Porvenir: 66 árboles

Barrios Unidos – Parque El Salitre: 25 árboles

Los Mártires – Mall Plaza: 5 árboles

Usaquén – El Redil: 50 árboles

Tunjuelito – El Tunal: 15 árboles

Chapinero – Parque Lourdes: 18 árboles

Teusaquillo – calle 26: 25 árboles

Engativá – calle 72 con carrera 96: 18 árboles

En estas jornadas se dieron cita los ingenieros, operarios y profesionales sociales de la Subdirección Técnica Operativa del JBB para desarrollar las plantaciones de forma adecuada. Adicionalmente, se realizaron tres replantes, como parte de las labores técnicas para garantizar el establecimiento y permanencia del arbolado.

Conoce más acciones de siembra del JBB en la siguiente publicación de Instagram:

Con estas acciones, Alcaldía Mayor de Bogotá y el Jardín Botánico reafirman su compromiso con la sostenibilidad ambiental del Distrito Capital mediante la consolidación de espacios más saludables, biodiversos y resilientes frente al cambio climático.