Obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá llegaron a 77.53 % de avance en abril de 2026

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó este martes 5 de mayo de de 2026, que el avance del megaproyecto de movilidad más grande del país, completó durante el mes de abril 77.53 % de avance general. Ya están en Colombia diez de los 30 trenes, que hacen parte de este proyecto. Cada vez más se acerca la operación comercial de la Línea 1.

Los bogotanos, las bogotanas y visitantes son testigos del avance de las obras y del trabajo en cada frente o tramo de este megaproyecto que se entiende desde Bosa hasta la calle 72 con avenida Caracas. Son en total 23,9 kilómetros de trazado con 16 estaciones.

«El Metro ya va en 77.53 %. Abril fue un buen mes para el Metro de Bogotá: el décimo tren llegó a la ciudad, las estaciones 1 y 2 tienen las estructuras del techo casi listas y las de las puertas ya están instaladas», expresó el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

La construcción de viaducto y las 16 estaciones son visibles en la avenida Villavicencio, en la avenida Primero de Mayo, en la avenida NQS, en la calle Octava Sur, en la calle Primera y en la avenida Caracas. 10 estaciones tendrán conexión directa con TransMilenio.

«Además, el viaducto ya tiene más de 13 kilómetros», enfatizó el mandatario.

En los frentes de obra de la Línea 1 del Metro de Bogotá, trabajan más 15 mil personas, que hacen el sueño de Bogotá.

El viaducto es cada vez más visible, así como las estaciones, para los habitantes de las localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño, Santa Fe, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos.

Pronto por el viaducto, rodarán los trenes, como parte del inicio de pruebas técnicas y de operación. Este proceso se realizará hasta la Estación 5, frente al Hospital Kennedy, al suroccidente de la capital.

Conoce las imágenes y avances de este megaproyecto durante el mes de abril de 2026, a través del siguiente video publicado por el alcalde Carlos Fernando Galán, a través de su cuenta en la red social X:

Ya son 13 kilómetros de viaducto construido de Línea 1 del Metro de Bogotá

Además del avance general de obra durante el mes de abril de 2026, la Línea 1 del Metro de Bogotá, ha logrado los siguientes hitos: