Archivos de EE.UU sobre Ovnis revelan «inusuales» fenómenos que fueron vistos durante las misiones Gemini 7 y Apolo 11 de la NASA hace 61 y 57 años, respectivamente

–(Imagen Edwin Aldrin junto a la bandera de EE.UU. plantada en la Luna el 20 de julio de 1969 – NASA). Tras la publicación de este viernes de archivos y videos «nunca antes vistos» sobre fenómenos extraterrestres por parte del Departamento de Guerra de EE.UU., salieron a la luz observaciones o avistamientos de objetos no identificados por misiones de la NASA en el espacio exterior.

El primero de los avistamiento lo reportó la tripulación la misión Gemini 7, lanzada el 4 de diciembre de 1965, como parte del programa Gemini de la NASA para desarrollar técnicas necesarias para los futuros viajes lunares. Los astronautas Frank Borman y James Lovell orbitaron la Tierra durante casi 14 días para probar la resistencia humana.

Entonces, Borman notificó por radio al control de la misión la presencia de un elemento sólido desconocido.

«Tenemos un objetivo a las 10 en punto», precisó el astronauta. «Parece la trayectoria del vehículo a 90 grados», dijo, advirtiendo que no se trataba de una ilusión óptica. «Esto es un avistamiento real», enfatizó.

La misión Gemini 7 fue lanzada el 4 de diciembre de 1965 y retornó a la Tierra y amerizó el 18 del mismo mes. Duración: 330 horas, 35 minutos y 1 segundo.

Cuatro años después, en julio de 1969, Buzz Aldrin —el segundo hombre en pisar la Luna— reportó «inusuales» acontecimientos que presenció durante la misión Apolo 11 de la NASA, la cual tuvo una duración total de 8 días, 3 horas, 18 minutos y 35 segundos. Fue lanzada el 16 de julio de 1969, concluyó con el amerizaje seguro de la tripulación en el Océano Pacífico el 24 de julio de 1969.

«Creo que lo primero inusual que vimos fue un día después, o algo así, bastante cerca de la Luna. Tenía un tamaño considerable, así que lo enfocamos con el monocular», dijo Aldrin, señalando que la tripulación especuló que se trataba del cohete Saturno V.

Otra observación: «se fue acumulando gradualmente», dijo el astronauta según los documentos. «No sé si lo vi la primera noche, pero estoy seguro de que lo vi la segunda. Intentaba dormirme con todas las luces apagadas. Observé lo que me parecieron pequeños destellos dentro de la cabina, con intervalos de un par de minutos», manifestó.

Aldrin también observó «una fuente de luz bastante brillante» que fue atribuida «a un posible láser».

Estas declaraciones pertenecen a una sesión informativa técnica realizada una semana después del regreso a la Tierra de la misión, y ahora han sido reveladas como parte de los documentos desclasificados por el Pentágono.

«Estos archivos, ocultos tras clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas, y es hora de que el pueblo estadounidense los vea por sí mismo», declaró el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, luego de ordenar la desclasificación de los documentos.

La primera caminata lunar de la misión Apolo 11, realizada por Neil Armstrong y Buzz Aldrin el 20 de julio de 1969, duró aproximadamente 2 horas y 31 minutos. Los astronautas salieron del módulo lunar Eagle para recolectar muestras, tomar fotografías e instalar instrumentos científicos.

Aunque la caminata duró poco más de 2 horas y media, Armstrong y Aldrin permanecieron dentro del módulo lunar en la superficie un total de 21 horas y 36 minutos antes de despegar para reunirse con Michael Collins y retornar a la Tierra.

El Apolo 11 fue la misión espacial estadounidense que logró el primer alunizaje de seres humanos en la Luna, así como el quinto vuelo tripulado del programa Apolo de la NASA.

Doce personas han caminado sobre la superficie de la Luna, comenzando con Neil Armstrong y terminando con Gene Cernan. Todos los alunizajes tuvieron lugar entre julio de 1969 y diciembre de 1972 como parte del programa Apolo.

Alan Shepard fue la persona de mayor edad en caminar sobre la Luna, a los 47 años y 80 días. Charles Duke fue el más joven, a la edad de 36 años y 201 días. (Con información de RT y Wikipedia).