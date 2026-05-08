Por: Carlos Fradique-Mendez

Matrimonio consensual El concierto de Shakira en Copacabana, Rio de Janeiro, fue apoteósico. Gracias, miles de gracias a Shakira por dejar a Colombia como un País que merece respeto y admiración.En una de sus intervenciones Shakira “dedicó un emotivo mensaje a las madres solteras, solidarizándose con ellas al afirmar: «Yo soy una de ellas». La artista destacó la lucha de más de 20 millones de madres en Brasil que crían solas a sus hijos, dedicándoles su show y reivindicando la fortaleza femenina.” Texto tomado de la red y redactado con IA.

El mensaje de Shakira merece un comentario frente a lo que es en la realidad el matrimonio en Colombia. El tema del nombre es secundario.

Shakira y Pique no celebraron matrimonio civil y decidieron formalizar su vida en común como unión de hecho, pareja de hecho, en términos amplios Unión Marital de Hecho en Colombia que me he tomado la licencia de llamar matrimonio consensual, primera forma de matrimonio en la historia de la humanidad. Se me ocurre que fue el matrimonio que celebraron Adán y Eva y millones de parejas, en gran parte hasta nuestros días.

Shakira y Pique vivieron como pareja, en verdadera familia, siendo reconocidos como marido y mujer, siendo socios de sociedad afectiva desde 2011 hasta 2022. No conozco los meses. Fueron 11 años de vida como familia. Tuvieron, estando juntos, viviendo como familia, a la vista de todos como marido y mujer o mujer y marido. Tuvieron dos hijos, Milan (2013) y Sasha (2015) y para atender las necesidades de los menores, luego de la separación, hicieron un acuerdo que rige en España y los Estados Unidos y que respetarán en los demás países.

Al ver la realidad de la vida maternal de Shakira ella no fue madre soltera, fue madre en matrimonio consensual que duró 11 años. En España las parejas tienen opción de formalizarse celebrando matrimonio civil o religioso y en este caso se les llama cónyuges y en el caso de unión de hecho, en Cataluña comunidad de residencia de la familia Shakira Pique se les puede considerar familia de hecho o «pareja estable» por convivir y por tener hijos en común.

Entonces, no es lo mismo ser madre soltera, ser madre sola, ser madre abandonada, ser madre sin el apoyo del padre de los hijos. Es verdad que hoy Shakira es madre soltera, sin la convivencia con el padre de sus hijos, pero no ha sido madre que le ha tocado criar sola a sus hijos, no ha tenido escasez para atende las necesidades materiales de sus hijos y Pique, al parecer, está pendiente de compartir con sus hijos y de dar su aporte económico, afectivo y demás que le corresponde como padre. Shakira no hace parte, ni de lejos de las madres que deben luchar solas por sus hijos, que deben hacer esfuerzos casi sobrehumanos para atender la crianza de sus hijos. La soltería actual de Shakira puede merecer una nota adicional, pero creo que no debo abordar ese tema.