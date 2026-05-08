Policía incauta cargamento récord de 4,5 toneladas de marihuana; en otros operativos destruyó tres laboratorios coqueros

–En un operativo sin precedentes, en el peaje El Cerrito, en jurisdicción del municipio de Ginebra, Valle del Cauca, la Policía Nacional interceptó un tractocamión que transportaba 4,5 toneladas de marihuana, reportó este viernes el director de la institución, General William Oswaldo Rincón Zambrano. El cargamento, que partió del Cauca con destino a Medellín, pertenecía a una red criminal con nexos directos con la estructura ‘Yair Bermúdez’, añadió.

«Con este resultado récord en lo que va del año, propinamos una afectación estructural a las finanzas de estas organizaciones y evitamos que millones de dosis lleguen a las calles de la capital antioqueña», destacó el oficial.

¡?????????? ????? ?? ?????????????: ?? ???????????? ???? ?????? ?? ????????? ?? ????! En un operativo sin precedentes en el peaje El Cerrito (Valle), nuestra @PoliciaColombia interceptó un tractocamión que… pic.twitter.com/wtStpOpWrH — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) May 7, 2026

De otro lado, en un despliegue operativo simultáneo en Sonsón, Villa Caro y Cúcuta, la Policía desmanteló tres infraestructuras clandestinas y logró la incautación de 2 mil 464 kilos de cocaína.

Estos complejos tenían capacidad para producir hasta 3 toneladas mensuales con destino a Venezuela y Centroamérica.

Durante la intervención, también se eliminaron más de 3 mil galones de estupefacientes en proceso de cristalización.

¡?????????? ???? ???????????????? ?? ???????? ?? ????????? ? ????? ?? ?????????! En un despliegue operativo simultáneo en Sonsón, Villa Caro y Cúcuta, nuestra @PoliciaColombia desmanteló ?… pic.twitter.com/c8qJYEsJNo — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) May 8, 2026

Mientras tanto, en la vía Rumichaca – Pasto, sector (Yacuanquer), en el departamento de Nariño, la Policía logró la incautación de 729 kilos de marihuana que eran transportados en una camioneta bajo la modalidad criminal de “kamikaze”, cubriendo la ruta Corinto (Cauca) – Ipiales (Nariño).

Con este resultado operacional se evitó que 729 mil dosis llegaran a las calles del país y se afectaron las finanzas ilegales en más de 437 millones de pesos.

#EsNoticia | Contundente golpe al narcotráfico en Nariño. Uniformados de @TransitoPolicia, logró la incautación de 729 kilos de marihuana en la vía Rumichaca – Pasto, sector (Yacuanquer), evitando que más de 729 mil dosis llegaran a las calles del país. El estupefaciente era… pic.twitter.com/YPRsKXAtaC — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) May 8, 2026

Por su parte, el Ejército Nacional localizó y destruyó en Aguachica, Cesar, un megalaboratorio coquero subterráneo del frente Camilo Torres del Eln, con capacidad para producir hasta una tonelada de cocaína al mes.