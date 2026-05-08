Trump anuncia alto al fuego de 3 días entre Rusia y Ucrania: «Esperemos que sea el principio del fin de una guerra muy larga…»

–El presidente estadounidense Donald Trump anunció un alto al fuego de tres días a partir de este sábado entre Ucrania y Rusia, un acuerdo que fue confirmado por ambas partes beligerantes.

Moscú ya había anunciado previamente una tregua unilateral con motivo de las conmemoraciones rusas del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, el 9 de mayo, pero ambos países se enfrentaron en las últimas horas.

«Esperemos que sea el principio del fin de una guerra muy larga, mortal y difícil», escribió Trump en su plataforma Truth Social, a la vez que precisó que la tregua incluiría un intercambio 1.000 de prisioneros de cada país. La invaisón rusa está «cada vez más cerca», afirmó.

TRADUCCIÓN:

Me complace anunciar que habrá un ALTO EL FUEGO DE TRES DÍAS (9, 10 y 11 de mayo) en la guerra entre Rusia y Ucrania. La celebración en Rusia es por el Día de la Victoria, pero también en Ucrania, porque también fueron una parte importante y un factor de la Segunda Guerra Mundial. Este alto el fuego incluirá la suspensión de toda actividad cinética y también un intercambio de 1.000 presos de cada país. Esta solicitud la hice directamente yo y agradezco mucho el acuerdo del Presidente Vladimir Putin y del Presidente Volodymyr Zelenskyy. Esperemos que sea el principio del fin de una guerra muy larga, mortal y muy reñida. Continúan las conversaciones para poner fin a este gran conflicto, el mayor desde la Segunda Guerra Mundial, y cada día estamos más cerca. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DONALD J. TRUMP.

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Rusia y Ucrania confirman el alto al fuego

Justo después de la publicación del mensaje del líder de la Casa Blanca, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski ordenó al ejército no atacar el desfile previsto para el sábado en la plaza Roja de la capital rusa.

La iniciativa de prorrogar el alto el fuego y de intercambiar prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania se desarrolla a partir de la reciente conversación entre Vladímir Putin y Donald Trump, informó el asesor presidencia ruso Yuri Ushakov.

«Por encargo del presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, confirmo que la parte rusa acepta la iniciativa que acaba de proponer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relativa a un alto el fuego para el intercambio de prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania», dijo a periodistas.

Añadió que Moscú aceptó la iniciativa de Trump de un alto el fuego del 9 al 11 de mayo y de realizar un intercambio de prisioneros con Kiev según la fórmula «1.000 por 1.000».

Ushakov subrayó la importancia de que esta iniciativa de tregua esté vinculada al 81.º aniversario de la victoria sobre el nazismo. (Información DW y RT).