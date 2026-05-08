Así operaba taller ilegal de patinetas en pleno centro de Bogotá, en sector de Las Nieves

Foto: Policía de Bogotá.

En una intervención contra la comercialización ilegal de patinetas eléctricas, la Policía de Bogotá, con el acompañamiento de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), logró el desmantelamiento de un taller que funcionaba como desguazadero de patinetas eléctricas en el sector de Las Nieves, en la localidad de Santa Fe.

El operativo, que dejó dos capturados y cinco patinetas eléctricas con reporte de hurto recuperadas, fue adelantado en un establecimiento comercial ubicado en la carrera Séptima con calle 23, tras labores de seguimiento e investigación.

Al ingresar al lugar, los investigadores inspeccionaron todas las áreas y posteriormente se dirigieron a una bodega en el segundo piso del inmueble. En este espacio encontraron varias patinetas eléctricas, algunas completas y otras desarmadas. Una por una, fueron bajadas al primer piso desde la bodega para facilitar la inspección técnica.

Allí, los uniformados comenzaron a verificar los números de identificación y sistemas de marcación, logrando establecer que cinco de estos dispositivos habían sido reportados como hurtados. Durante el procedimiento también fueron incautadas 40 patinetas desarmadas y 21 motores que no contaban con facturación que acreditara su legal procedencia, por lo que quedaron bajo custodia de las autoridades mientras se adelantan las verificaciones correspondientes.

De inmediato, los uniformados procedieron a la incautación de las patinetas y a la captura de los administradores del establecimiento por el delito de receptación. Uno de estos sujetos presentaba anotaciones por los delitos de hurto calificado y lesiones personales. El local fue suspendido por diez días por comercializar productos con reporte de hurto.

“Estamos cerrándole el cerco a las estructuras que se lucran del hurto y la comercialización de estos artículos. No vamos a permitir que establecimientos comerciales se conviertan en bodegas de bienes robados, y quien los adquiera podría ser capturado por el delito de receptación”, aseguró el secretario Distrital de Seguridad, César Restrepo.

Bogotá, mediante la Secretaría Distrital de Seguridad, invita a la ciudadanía a tener en cuenta las siguientes recomendaciones para prevenir el hurto de estos vehículos:

No dejar la patineta estacionada en vía pública sin ningún tipo de seguridad.

Utilizar candados o sistemas de bloqueo.

Evitar zonas solas o con baja iluminación.

Comprar únicamente en lugares autorizados y verificar su procedencia.

En caso de ser víctima de hurto, puede acudir al equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) a través de la línea (601) 377 95 95, extensión 1137, o reportarlo a la Línea de Emergencias 123.