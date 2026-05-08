Murió Germán Vargas Lleras: Luto en la política colombiana por el fallecimiento del exvicepresidente

La clase política y la sociedad colombiana lamentan el fallecimiento de Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de la República y líder natural del partido Cambio Radical, quien murió este viernes en la ciudad de Bogotá tras enfrentar complicaciones de salud relacionadas con una enfermedad que lo aquejaba desde hace varios años. Vargas Lleras, una de las figuras más influyentes del país en las últimas tres décadas, se encontraba bajo cuidados médicos intensivos antes de su deceso, dejando un vacío significativo en el panorama político nacional y en la oposición actual.

Considerado un «animal político» y un ejecutor incansable, Vargas Lleras centró gran parte de su carrera en la transformación de la infraestructura y la vivienda en Colombia. Durante su gestión como Ministro de Vivienda y posteriormente como Vicepresidente en el gobierno de Juan Manuel Santos, lideró el ambicioso programa de las «100.000 viviendas gratuitas», un proyecto que buscaba reducir el déficit habitacional para las familias más vulnerables del país. Su estilo directo y su capacidad de gestión lo posicionaron siempre como un candidato fuerte en las contiendas presidenciales en las que participó.

Además de su paso por el Ejecutivo, su trayectoria en el legislativo fue prolífica, destacándose como senador con las votaciones más altas del país y como un férreo defensor de la democracia y el orden institucional. Miembro de una casta política histórica, al ser nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo, Germán Vargas Lleras supo construir un liderazgo propio que trascendió su herencia familiar, convirtiéndose en el máximo referente de su partido y en una voz crítica y determinante en los debates nacionales de mayor relevancia.

Las reacciones a su partida no se han hecho esperar, con mensajes de condolencias provenientes de diversos sectores ideológicos que reconocen su carácter y su aporte al Estado colombiano. A sus 64 años, la partida del exvicepresidente marca el fin de una era para una generación de líderes que formaron parte central del poder público en Colombia. Los detalles sobre las honras fúnebres y los homenajes póstumos se darán a conocer en las próximas horas por parte de su familia y la colectividad que lideró durante años.