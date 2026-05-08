Superservicios emprende vigilancia especial sobre filiales de Canacol Energy para garantizar el suministro de gas natural

–Con el objetivo de prevenir afectaciones en la prestación del servicio del gas y asegurar su continuidad y eficiencia, la Superintendencia de Servicios anunció este viernes que inició una vigilancia especial a dos filiales de la firma Canacol Energy, luego que ésta comunicara que se propone cancelar un total de 19 contratos de gas en Colombia.

En un comunicado, el organismo de control precisa que las empresas bajo vigilancia especial sons CNEOG Colombia y CNE Oil & Gas, en lo referente a sus actividades de producción y comercialización de gas natural.

Esta actuación tiene como propósito verificar la suficiencia operativa y el cumplimiento de las obligaciones de estas empresas en el mercado mayorista”, añadió.

La superintendencia señaló que en el marco del monitoreo fortalecerá el seguimiento al cumplimiento de las condiciones pactadas en los contratos suscritos entre Canacol y los comercializadores de gas.

El objetivo es asegurar que la ejecución de dichos contractos se ajuste al marco regulatorio vigente, verificando que no existan distorsiones en los precios y garantizando que el flujo de gas pactado llegue a los distribuidores sin contratiempos.

Con el fin de prevenir afectaciones en la entrega del servicio a los usuarios finales y garantizar la eficiencia de la cadena de prestación del servicio de gas natural, la Superintendencia anuncia las siguientes acciones:

-Acciones de inspección y vigilancia: la Superintendencia adelantará visitas técnicas y actuaciones de seguimiento al agente de producción-comercialización, con el fin de verificar las condiciones operativas, la disponibilidad reportada y las medidas implementadas para garantizar la continuidad y eficiencia en la atención de la demanda de los usuarios finales.

-Articulación sectorial: se mantendrá una coordinación estrecha con el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en el marco de sus competencias, para prevenir afectaciones en la prestación del servicio al usuario final y asegurar su continuidad y eficiencia.

Finalmente, la Superservicios reafirma su compromiso con el abastecimiento de gas natural y la protección de los derechos de los usuarios y hace un llamado propositivo a los agentes del sector para cumplir con los principios constitucionales y legales de la prestación de los servicios públicos, dando estricto cumplimiento a la normatividad vigente y a la realidad operativa de sus activos.