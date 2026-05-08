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    Gobierno pide levantar órdenes de captura de 29 extraditables y otros cabecillas del clan del golfo para negociar la paz

    Ariel Cabrera Publicado el

    –El Gobierno Nacional pidió a la Fiscalía suspender las órdenes de captura a 29 cabecillas de la banda criminal autodenominada ejército gaitanista del clan del golfo, comenzando por Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, más conocido con el alias de “chiquito malo”, y otros sobre los cuales pesa solicitud de extradición por parte de EE.UU.

    Según la petición, se trata de facilitar su traslado el próximo 25 de junio a las zonas de Ubicación temporal que se localizan en los municipios de Tierralta (Córdoba) y Belén de Bajirá (Chocó) para las conversaciones de paz promovidas por el Ejecutivo Nacional.

    La resolución firmada por el consejero comisionado de paz, Otty Patiño, incluye el siguiente listado:

    -Tatiana Andrea Correa Jaramillo
    -José Francisco Peña Santana
    -Luis Enrique Martínez Cogollo
    -Carlos Andrés Méndez Paternidad
    -Ermy Daniel Velásquez Cuadrado
    -Fredy Ferney Ana a Mejía
    -Andrés Arrieta Cardona
    -Luis Antonio Mogrovejo
    -Jobanis de Jesús Ávila Villadiego
    -Orosman Orlando Osten Blanco
    -Elkin Casarrubia Posada
    -Wilmar Albeiro Mejía Úsuga
    -Luis Armando Pérez Castañeda
    -José Alberto Vega Alvaran
    -Deneil Enrique Acosta Ballesteros
    -Álvaro Padilla Medina
    -Julio Cesar Sánchez
    -Ana Gisela Vásquez Jiménez
    -Jesús Betancur
    -Juan Pablo Marín Quiceno
    -Esneider Paul Torres Santero
    -Juan Carlos Hernández Díaz
    -Armando Morellys Socorraas Negrete
    -Jesús Arnovis Betancur Sepúlveda
    -Arturo Efraín Viera Almanza
    -Jesús Ramos Machado
    -Juan David Bahena Miranda
    -José Higinio Arroyo Ojeda
    -Jaime Antonio Morelo Fajardo

    La resolución señala que la «aceptación de buena fe» del listado de personas que se trasladarán a las Zona de Ubicación Temporal, habilita su desplazamiento preparatorio, progresivo y condicionado, cuyo propósito será permitir el desarrollo de las actividades necesarias para el ingreso efectivo a la ZUT el día 25 de junio de 2026.

    Además precisa que la movilidad de las personas incluidas en el listado se circunscribe a los municipios en los que el clan del golfo tenga presencia y puntualiza que toda actividad de movilidad, coordinación, pedagogía, consulta interna o preparación del ingreso deberá estar directa y exclusivamente relacionada con el proceso de paz.

    Finalmente reseña que contra la presente Resolución procede el recurso de reposición y apelación, de conformidad
    con el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

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