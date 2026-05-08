Por el Día de la Madre, Comisarías de Familia permanentes atenderán las 24 horas

Foto: Secretaría de Integración Social

En una de las fechas de mayor encuentro familiar en la ciudad, la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) refuerza la atención en Comisarías de Familia e insiste en que celebrar también es saber cuidarnos.

El Día de la Madre, que este año se conmemora el 10 de mayo, moviliza emociones, encuentros y tradiciones. Sin embargo, también es un momento en el que aumentan las tensiones familiares, muchas veces asociadas al consumo de alcohol y a conflictos no resueltos.

Por eso, la subdirectora para la Familia, Natalia Velasco, hace un llamado a transformar la manera en que se vive esta fecha. “Más que una celebración, este es un momento para preguntarnos cómo estamos cuidando a nuestras familias. El mejor regalo para una madre es un entorno libre de violencias, donde el respeto, la escucha y el afecto sean protagonistas”.

En este sentido, para este fin de semana, Bogotá contará con atención permanente en las Comisarías de Familia de Engativá 1 y CAF, que funcionarán las 24 horas, así como con el canal telefónico ‘Una Llamada de Vida’, que permitirá orientación inmediata y activación de rutas de protección.

Además, el sistema de comisarías en toda la ciudad continuará operando con su capacidad habitual fortalecida, lo que permite responder de manera oportuna ante cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de niñas, niños, mujeres y demás integrantes de la familia.

“Las violencias no pueden normalizarse ni en fechas especiales ni en ningún momento. Si hay una situación de riesgo, es clave actuar a tiempo. Las Comisarías de Familia están para proteger y garantizar derechos”, precisó Velasco.

Integración Social reitera que esta no es solo una fecha para celebrar, sino para reflexionar. Y el llamado es a evitar situaciones que escalen a la violencia, reconocer las emociones, poner límites cuando sea necesario y buscar ayuda oportunamente.

Horarios de atención en las Comisarías de Familia

– Línea de atención virtual y telefónica ‘Una Llamada de Vida’: 601 380 84 00 – 24 horas del día los 7 días de la semana.

– 18 diurnas: lunes a viernes – 7:00 a. m. a 4:00 p. m.

– 15 semipermanentes: lunes a viernes – 7:00 a. m. a 11:00 p. m.

*Equipos especializados en violencia intrafamiliar operan con un horario extendido en localidades con alta demanda de atención.

– 2 permanentes: funcionan las 24 horas, los 7 días de la semana (Localidades de Engativá y Los Mártires).

– 2 móviles: se desplazan a zonas periféricas donde no hay presencia institucional.

– 1 rural: Sumapaz, ubicada en dicha localidad, con atención de jueves a domingo – 7:00 a. m. a 4:00 p. m.