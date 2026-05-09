Archivos desclasificados sobre los Ovnis: «Seres con trajes espaciales y cascos»

–A medida que se revisan los archivos desclasificados sobre los Ovnis por orden del presidente Donald Trump se van conociendo más reportes sobre el tránsito de seres extraterrestres por nuestro planeta Tierra. El FBI afirmó que testigos reportaron décadas atrás avistamientos de seres de baja estatura vestidos con «trajes espaciales y cascos». Estos relatos aparecen en un memorándum interno del FBI fechado el 19 de octubre de 1966.

El documento, con el asunto «Objetos voladores no identificados», se hizo público este viernes y sostiene que 1965 fue el año en que se produjeron más avistamientos de ovnis. El memorando incluye algunos de los informes más llamativos recopilados en esa época.

Entre las revelaciones se encuentran testimonios de personas que «reportaron ver tripulantes que habían aterrizado» de aparentes ovnis, «descritos como de tres y medio a cuatro pies de altura (107 a 122 centímetros), usando lo que parecen ser «trajes espaciales y cascos». El memorando presenta este pasaje como una de sus referencias centrales.

En el escrito, el FBI reseña que muchas de las personas reportaron avistamientos son «individuos de confianza», incluidos agentes del orden, personal militar en servicio activo y pilotos de aerolíneas comerciales.

El documento concluye citando la predicción de Frank Edwards de un inminente «aterrizaje abierto» o contacto deliberado con la Tierra.

Edwards es autor del libro ‘Platillos volantes… aquí y ahora’, publicado en la época de los avistamientos, siendo un posible factor en el aumento del interés público y la controversia en torno a los ovnis en ese momento.

Según el memorando, Edwards sostuvo que la Fuerza Aérea de Estados Unidos había «ocultado deliberadamente información y dado explicaciones engañosas porque teme que, si se le dice la verdad, se produzca un pánico masivo entre el público».

En una entrada más reciente, fechada en octubre de 2023, se detallan los elementos de una entrevista realizada por un agente especial del FBI a otro testigo a través de una videollamada por FaceTime.

Según el informe, alrededor de las 9 de la mañana, el testigo, que iba acompañado, vio «una luz brillante sobre el horizonte».

«El objeto estaba estacionario en el aire, luego comenzó a moverse hacia la derecha y después desapareció. La luz era blanca y brillante, y fue visible durante diez segundos antes de desaparecer», señala el documento.

En otro documento se reseña que en un vuelo de prueba, el 4 de agosto de 1947, el Capitán de la Fuerza Aérea Pan

Arloan, primer piloto de una aeronave tipo Coastenation (el Constellation fue diseñado por Lockheed Aircraft Corporation bajo la visión audaz de Howard Hughes. Desde su primer vuelo en 1943, este avión marcó una revolución en la aviación comercial) en volar desde Gander, Terranova, hasta el aeródromo La Guardia de York, aproximadamente a las 12:30 hora del este (hora del este) reportó un objeto brillante, color naranja al lado derecho de su aeronave. Desde la posición positiva, Powell inmediatamente se dirigió hacia arriba y lo notó, a 450 grados, aproximadamente una hora de altura, a 800 pies. Se inclinó para obtener una mejor vista del objeto. El objeto estuvo bajo observación durante aproximadamente 30 segundos, por Powell. Tenía una clara idea de que habría un cohete de color naranja…»

Otros archivos, publicados por Pentágono, incluyen también reportes sobre supuestos ovnis y objetos de formas inusuales, captados durante misiones espaciales y desde la Tierra. Entre ellos, hay imágenes tomadas desde la superficie de la luna en las que se observan fenómenos de origen desconocido.

En las fotografías de la misión espacial estadounidense Apolo 12, llevada a cabo en 1969, los astronautas captaron «fenómenos no identificados», tal y como los califican las autoridades.

A su vez, en una imagen tomada durante otra misión espacial, la Apolo 17 de 1972, se aprecia un grupo de tres pequeños puntos en el cielo. A pesar de las discusiones de «observadores perspicaces», no se logró alcanzar un consenso sobre el origen de la «anomalía». Un análisis preliminar del Gobierno sugiere que el elemento captado en la imagen podría ser un objeto físico presente en la escena.

Desde el ente explicaron que los materiales que sacan a la luz corresponden a casos sin resolver, lo que significa que el Gobierno no puede determinar de forma definitiva la naturaleza de los fenómenos observados, lo que puede deberse a distintas razones, incluida la falta de datos suficientes. Indicaron que estos archivos, ocultos tras clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas, por lo que es hora de que el pueblo del país norteamericano los vea por sí mismo.

Uno de los expedientes reseña el caso 62-HQ-83894 del FBI, que incluye registros de investigación, testimonios de testigos presenciales e informes públicos sobre objetos voladores no identificados y discos voladores documentados entre junio de 1947 y julio de 1968. Los registros incluyen relatos de incidentes de alto perfil, evidencia fotográfica de sitios como Oak Ridge, Tennessee, y propuestas técnicas sobre posibles sistemas de propulsión. Los temas adicionales incluyen programas de convenciones, relatos de investigadores y una amplia cobertura mediática del período. Este archivo está parcialmente publicado en la bóveda del FBI con más redacciones y algunas páginas faltantes. Aquí se incluye el expediente completo del caso con varias páginas recientemente desclasificadas y sólo redacciones menores.

La publicación forma parte del Sistema Presidencial de Desclasificación e Informes sobre Encuentros con Fenómenos Anómalos no Identificados (UAP), un programa de Trump de divulgación sobre la ‘vida extraterrestre’.

El Departamento de Guerra (DOW) estableció que en respuesta a la directiva del presidente Donald J. Trump para la transparencia en la información del gobierno de Estados Unidos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP), con el apoyo de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), está supervisando los esfuerzos de todo el gobierno para encontrar, revisar, identificar, desclasificar y publicar rápidamente registros y documentos históricos no resueltos relacionados con UAP en posesión del gobierno federal.

Agrega que se trata de una tarea histórica y sin precedentes que requiere la coordinación entre docenas de agencias y la revisión de decenas de millones de registros, muchos de los cuales existen sólo en papel y abarcan muchas décadas.

Dado el alcance de esta tarea, el Departamento de Guerra publicará nuevos materiales de forma continua a medida que se descubran y desclasifiquen, y se enviarán tramos cada pocas semanas.

Advierte que los materiales archivados aquí son casos sin resolver, lo que significa que el gobierno no puede tomar una determinación definitiva sobre la naturaleza de los fenómenos observados. Esto puede ocurrir por diversas razones, incluida la falta de datos suficientes, y el Departamento de Guerra acoge con agrado la aplicación de análisis, información y experiencia del sector privado.

DOW señala que continuará realizando informes separados sobre los casos de UAP resueltos, según lo exige el estatuto. Bajo esta Administración, buscaremos la verdad y compartiremos nuestros hallazgos con el pueblo estadounidense, puntualiza.

(Información RT).