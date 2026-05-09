Potente erupción de volcán en Indonesia: Mueren tres excursionistas y cinco resultan heridos; aterrador VIDEO

–La potente erupción de un volcán en Indonesia dejó tres excursionistas muertos y cinco heridos mientras escalaban por una zona restringida. El jefe de la Policía local afirmó que «sabían que estaba prohibido», pero ignoraron las advertencias y señales.

También señaló que muchas personas suben para «crear contenido en línea».

Los excursionistas que se salvaron captaron la erupción en video. En la grabación se oye a uno de ellos gritar: «¡Dios mío, murieron!».

ALERT: Volcano eruption kills 3 and injures 5 hikers after they defied the park's orders not to climb the mountain in Indonesia. 20 hikers began climbing Mount Dukono, which has been erupting almost continuously since 1933 on the remote island of Halmahera, disregarding the… pic.twitter.com/jx8Ts002LK — E X X ?A L E R T S (@ExxAlerts) May 8, 2026

En total, 20 excursionistas comenzaron a escalar el Monte Dukono, que ha estado entrando en actividad casi de manera continua desde 1933 en la remota isla de Halmahera, desoyendo las restricciones de seguridad del parque debido a la alta posibilidad de erupción del volcán.

La erupción del volcán fue registrada en sismógrafos durante más de 16 minutos, tiempo durante el cual expulsó una densa columna de ceniza de aproximadamente 6 millas de altura, matando a 2 hombres y a una mujer.

Los equipos de rescate lograron evacuar a 15 personas de manera segura. Los cuerpos de los fallecidos aún no han sido recuperados. (Información RT).