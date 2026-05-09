Brote de otro virus afecta a un megacrucero que avanza por el Caribe: Se reportaron 115 ocupantes contagiados

–(Imagen generada por IA). Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) han confirmado la detección a bordo del crucero Caribbean Princess de un brote de norovirus, un virus altamente contagioso que causa gastroenteritis aguda, así como inflamación estomacal o intestinal.

De momento, las personas contagiadas suman 115: 102 pasajeros pasajeros (de un total de 3.116) y 13 miembros de la tribulación (de 1.131). Los enfermos presentan diferentes síntomas como diarrea y vómitos.

En respuesta al brote, las personas con síntomas de contagio han sido aisladas. También se han recolectado muestras de sus heces para analizarlas y se ha intensificado la limpieza y desinfección a bordo, detallaron los CDC.

Actualmente, el barco, que partió el 28 de abril desde Fort Lauderdale (Florida, EE.UU.), se dirige a Puerto Plata, República Dominicana, y está previsto que regrese a Cabo Cañaveral, también en Florida, el 11 de mayo, donde se someterá a una «limpieza y desinfección exhaustivas» antes de emprender su próximo viaje.

El norovirus es un virus bastante común en los cruceros. Según los CDC, este es el segundo brote del patógeno registrado en cruceros en lo que va del año.

El norovirus es un virus altamente contagioso que provoca gastroenteritis aguda, caracterizada por una inflamación intensa del estómago o los intestinos, vómitos, diarrea, náuseas y dolor abdominal.

Aunque a menudo se le llama «gripe estomacal», no está relacionado con la influenza. Los síntomas suelen durar de 1 a 3 días y afectan a personas de todas las edades.

Puntos clave sobre el norovirus: Contagio: Se transmite rápidamente de persona a persona, al consumir agua o alimentos contaminados, o al tocar superficies contaminadas y luego llevarse las manos a la boca.

Síntomas: Aparecen entre 12 y 48 horas después de la exposición, e incluyen vómitos intensos, diarrea, dolor estomacal, náuseas y a veces fiebre.

Prevención: Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón es la medida más efectiva, ya que los geles alcohólicos no eliminan el virus.

Tratamiento: No hay un medicamento específico; el objetivo es prevenir la deshidratación bebiendo muchos líquidos.

Es común en lugares cerrados y concurridos (escuelas, cruceros) y suele tener mayor incidencia en los meses fríos.

El norovirus es muy resistente, por lo que los limpiadores comunes a menudo no son suficientes.

Usa lejía (cloro): Es lo más efectivo. Mezcla entre 5 y 25 cucharadas de lejía por galón de agua (aprox. 4 litros).

Tiempo de contacto: Deja que la solución actúe sobre la superficie durante al menos 5 minutos antes de enjuagar.

Zonas críticas: Desinfecta picaportes, interruptores de luz, grifos, teclados y el área alrededor del inodoro.

Lavandería: Si la ropa está contaminada con vómito o heces, lávala de inmediato con agua caliente y el ciclo de secado más largo. Usa guantes desechables para manipularla.

Alimentos de alto riesgo: El virus suele llegar a la comida a través de manos contaminadas o agua infectada. Los más comunes son: Moluscos y mariscos: Especialmente las ostras.

Si se recolectan en aguas contaminadas, el virus se concentra dentro del animal y puede sobrevivir a una cocción ligera.

Frutas y verduras frescas: Como las lechugas, espinacas y frutas ácidas (fresas, frambuesas). Si se riegan o lavan con agua contaminada, el virus se adhiere a su superficie.

Comida lista para consumir: Sándwiches, ensaladas o buffets que han sido manipulados por alguien que ya tiene el virus (incluso si esa persona aún no presenta síntomas fuertes).

Recomendaciones Finales – Cocina bien: El norovirus puede sobrevivir a temperaturas de hasta 60°C. Asegúrate de cocinar bien los mariscos. Lava todo: Frota bien las frutas y verduras bajo el chorro de agua. No cocines si estás enfermo: Si tienes síntomas, no prepares comida para otros hasta 48 horas después de que hayan desaparecido por completo. (Con información RT y generada por IA).