Casos de hantavirus en el crucero MV Hondius suben a seis

–La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este sábado que uno de los casos sospechosos de hantavirus, correspondiente a un persona que se encontraba en el crucero MV Hondius donde se declaró un brote de esta enfermedad, dio positivo en la prueba de PCR, elevando a seis los casos confirmados. La embarcación llegará el domingo a las islas Canarias.

Según la información oficial de la organización, hasta el 8 de mayo se han notificado un total de ocho casos (seis confirmados y dos probables), incluidas tres muertes (dos confirmadas y una probable). Esas cifras indican una tasa de letalidad del 38 por ciento para el virus Andes, una variante del virus que es la única que se conoce como transmisible en limitados casos entre personas.

El portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic, confirmó en un comentario remitido a EFE que ninguno de los pasajeros o miembros de la tripulación que están actualmente en el barco presenta síntoma alguno hasta esta jornada. «Los expertos de la OMS y otros expertos a bordo están realizando la evaluación médica de cada persona en el barco para reunir información sobre el riesgo de infección», señaló.

Entre tanto, el crucero afectado llegará este domingo a las islas Canarias, anunció la ministra española de Sanidad, Mónica García. «Ni parte del equipaje ni el cuerpo de la persona fallecida [que sigue en el barco] desembarcarán en Canarias, permanecerán a bordo junto con parte de la tripulación. El buque continuará posteriormente rumbo a Países Bajos, donde se llevará a cabo el proceso completo de desinfección», aclaró la ministra.

Por otra parte, la OMS indicó en su boletín que se están llevando a cabo investigaciones adicionales sobre la posible exposición del primer caso y el origen del brote, en colaboración con las autoridades de Argentina y Chile. «El brote se está gestionando mediante una respuesta internacional coordinada, que incluye investigaciones epidemiológicas exhaustivas», resumió la OMS. (Información DW).