–(Imagen Alexander Shcherbak/Sputnik). Este 9 de mayo, con motivo del 81.º aniversario de la Victoria del pueblo soviético en la Gran Guerra Patria (1941-1945) sobre la Alemania nazi, la Plaza Roja de Moscú acogió el tradicional desfile militar anual.

Ante el presidente y comandante en jefe de Rusia, Vladímir Putin, así como ante los veteranos de la Gran Guerra Patria y sus familiares, desfilaron las formaciones de infantería de los centros superiores de enseñanza militar de todos los tipos y ramas independientes de las Fuerzas Armadas de Rusia.

También participaron en la parada militares de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) que desempeñaron un papel importante en la liberación de la provincia de Kursk, tras una incursión ucraniana a gran escala en 2024.

El presidente ruso, Vladímir Putin, pronunció un discurso y felicitó a los ciudadanos rusos por la festividad. Durante la intervención, el mandatario calificó el inicio de la Gran Guerra Patria como una de las fechas más tristes de la historia de Rusia. Subrayó, que fue precisamente el pueblo de la URSS quien salvó al mundo entero del nazismo.

Putin indicó que los participantes de la operación militar especial se enfrentan a una fuerza agresiva que cuenta con el armamento y el apoyo de todo el bloque de la OTAN.

Como parte del evento, también se transmitieron imágenes de la labor de los militares rusos que cumplen misiones en la zona de la operación militar especial, así como de quienes permanecen en guardia de combate y en servicio militar operativo en los puestos de mando de las Fuerzas de Misiles Estratégicos y de las Fuerzas Aeroespaciales, así como en los buques de la Armada rusa.

La parte aérea del desfile incluyó el sobrevuelo por la Plaza Roja de los grupos rusos de acrobacias aéreas Rúskiye Vítiazi (‘Caballeros Rusos’) y Strizhí (‘Vencejos’) con su icónica formación ‘Diamante de Kúbinka’ a bordo de cazas MiG-29 y Su-30SM. El punto culminante del desfile lo marcaron los pilotos de los Su-25, que tiñeron el cielo de Moscú con los colores de la bandera rusa.

Este año, para conmemorar a los héroes caídos en la lucha contra el fascismo nazi y celebrar el 81.º aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria, varios líderes y jefes de Estado llegaron a Moscú.

Después del desfile, Putin y los líderes extranjeros depositaron ofrendas florales ante la Tumba del Soldado Desconocido.

Las marchas patrióticas del Regimiento Inmortal —una manifestación popular que se realiza anualmente para conmemorar a los caídos y héroes en la Gran Guerra Patria y celebrar el Día de la Victoria de la URSS sobre la Alemania nazi— se celebran este año en Rusia en formato mixto.

Durante el desfile se proyectó un video con muestras del armamento militar ruso más reciente.

Entre ellos figuran el complejo láser Peresvet, el sistema de misiles antiaéreos S-350 Vityaz, el complejo hipersónico Avangard, el sistema de misiles hipersónicos Kinzhal y los submarinos nucleares Arjánguelsk y Kniaz Vladímir.

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El caza Su-57 de quinta generación es uno de los mejores del mundo y puede lanzar ataques muy destructivos contra objetivos terrestres. Las fuerzas aeroespaciales también buscan objetivos militares.

En las imágenes se pueden ver cazas interceptores MiG-31 armados con misiles hipersónicos Kinzhal, así como bombarderos estratégicos Tu-160.

El sistema de misiles S-500 Prometéi puede interceptar misiles balísticos y objetivos aerodinámicos. La estación Vorónezh-DM controla cada día el espacio aéreo, y el sistema de misiles Vityaz puede alcanzar distintos objetivos militares.

La Armada rusa también defiende las fronteras marítimas del país y garantiza la presencia militar de Rusia en el océano. La fragata Admiral Gorshkov puede atacar objetivos tanto en el mar como en tierra a gran distancia.

Asimismo, Rusia dispone de todo lo necesario para la disuasión nuclear y así garantiza su seguridad, además de contar con la capacidad de lanzar un ataque de represalia.

Las fuerzas estratégicas rusas disponen de complejos de misiles balísticos intercontinentales Yars, desplegados en muchas partes del país. Mientras que el arma hipersónica Avangard es única y no puede ser interceptada por los modernos sistemas de defensa antiaérea.

Continuando con las tradiciones de sus antepasados de la Gran Guerra Patria, los soldados se entrenan continuamente y se suman a las filas para tomar parte en la liberación de los territorios en la zona de la operación especial militar.

En el video se ve el proceso de instrucción de los militares de las tropas aerotransportadas que disparan contra objetivos de entrenamiento.

El uso de drones se ha ampliado enormemente durante el conflicto ucraniano, y de ahí surgieron en Rusia tropas que operan sistemas no tripulados.

También se ve en las imágenes cómo un dron de ataque Molniya-2 apoya a las unidades de asalto. Asimismo, aparatos no tripulados de reconocimiento ZALA vigilan el terreno de combate, mientras que drones kamikaze Lancet alcanzan armamento del enemigo.

Desde el puesto de mando de la agrupación unida de tropas se dirige lo que ocurre en el campo de batalla, y para el reconocimiento del territorio ocupado por el enemigo se utiliza el dron pesado Inojódets.

Además, se muestra otro tipo de drones que impactan contra el armamento enemigo; como los sistemas Guerán que se emplean para alcanzar objetivos militares en la retaguardia. En particular, se mostró el lanzamiento del dron a reacción Guerán-5.

En algunas regiones, como la de Moscú, se celebran en formato en línea, mientras que en otras ciudades los participantes marchan por las calles portando retratos de sus familiares que lucharon o murieron durante aquella guerra.

(Información RT).