Armada incauta más de 5,7 toneladas de marihuana en en el Pacífico colombiano y la policía 2,5 toneladas de cocaína en Cartagena

–En cuatro operaciones desarrolladas en aguas del Pacífico colombiano, la Armada Nacional incautó 5,782 kilogramos de marihuana y 44 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Además capturó a seis sujetos extranjeros y aprehendieron a un menor de edad.

Con este resultado, las autoridades evitaron el ingreso de más de 62 millones de dólares a las finanzas del narcotráfico y la distribución de más de un millón de dosis de estupefacientes, resaltó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.

«Reafirmamos nuestro compromiso la en lucha frontal contra el narcotráfico y los delitos transnacionales que afectan la seguridad del país», subrayó.

La @ArmadaColombia incautó más de 5,8 toneladas de estupefacientes en cuatro operaciones desarrolladas en el Pacífico colombiano: se hallaron 5.782 kilogramos de marihuana y 44 kilogramos de clorhidrato de cocaína, además capturaron a seis extranjeros y aprehendieron a un menor… pic.twitter.com/ZLKXQvfcLg — Mindefensa (@mindefensa) May 9, 2026

Por otra parte, el ministro de Defensa reportó que la Policía Nacional decomisó 2,5 toneladas de cocaína en la ciudad de Cartagena. El voluminoso cargamento tendría como destino final Londres, en el Reino Unido.

El alijo estaría valorado en unos 300 millones de dólares, afectando así una red criminal internacional de droga, pues más de 42 millones de dosis del veneno de la cocaína no llegarán a las calles de los consumidores en Europa, advirtió Sánchez.

La droga se encontraba oculta en un cargamento de láminas de tríplex mediante la modalidad de mezclado, evidenciando cómo las organizaciones criminales intentan camuflar economías ilícitas para evadir los controles de las autoridades.

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En Cartagena… pic.twitter.com/3gm6fSZ4mD — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) May 10, 2026

#EsNoticia | 122 kilos clorhidrato de cocaína incautados En Santa Marta, la @PoliciaAntiNar golpeó las finanzas del narcotráfico con la incautación del alijo oculto en contenedores que tenían como destino Bélgica. 306 mil dosis fuera de circulación y un duro golpe a las… pic.twitter.com/GdTisN2i1u — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) May 10, 2026