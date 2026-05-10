Colombia registró temperaturas superiores a máximos históricos durante la primera semana de mayo de 2026: IDEAM

–(Imagen ilustrativa). Durante los primeros días de mayo de 2026 se registraron incrementos generalizados en las temperaturas máximas del aire, cercanas e incluso superiores a máximos históricos, en distintas regiones del país, en especial sobre la región Caribe, San Andrés Islas y Chiscas (Boyacá), donde ocurrieron eventos térmicos extremos.

Las altas temperaturas prevalecerían durante inicios de la semana entre 11 y el 17 de mayo, de acuerdo con los modelos de pronóstico. En función de la evolución de los sistemas atmosféricos, luego de los días 12 y 13 de mayo se prevé un descenso paulatino de las temperaturas máximas.

??? Aunque persisten condiciones mayormente secas en amplios sectores del territorio colombiano, a esta hora se registran precipitaciones entre moderadas y fuertes ????, en algunos casos acompañadas de tormentas eléctricas ?, en sectores del sur de Córdoba, noroccidente de… pic.twitter.com/JZR1d2Sn3N — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) May 10, 2026

Análisis regional ante los aumentos de temperatura máxima La región Caribe e Insular, presentó calentamientos acelerados y condiciones asociadas a olas de calor, caracterizadas por aumentos sostenidos de la temperatura máxima por encima del promedio mensual histórico de referencia.

En la región Andina, se observaron variaciones importantes de temperatura, especialmente en los valles interandinos y zonas de menor altitud, donde se registraron mayores diferencias respecto al promedio mensual histórico.

En Quibdó, ubicado en la región Pacífica, se evidenció la misma tendencia nacional de calentamiento anómalo, donde la ciudad alcanzó un valor máximo de 34.2 °C para el 5 de mayo obteniendo una diferencia de +3.15 respecto a su promedio mensual histórico (31.05 °C). Además, entre el 2 y el 5 de mayo se presentó un ascenso significativo de temperatura, pasando de 26.2 °C a 34.2 °C.

Por su parte, en Leticia, en la región Amazónica, las temperaturas oscilaron entre 27.9 °C y 32.4 °C durante los días 2, 6 y 7 de mayo, superando el promedio mensual histórico de 30.28 °C.

La región Orinoquía registró también un aumento de la temperatura persistente en varios municipios, con diferencia respecto al promedio mensual histórico superiores a 3 °C

Además del aumento en las alertas asociadas las altas temperaturas, se evidenció un incremento importante en las alertas por incendios de cobertura vegetal.

Entre el 1 y el 8 de mayo de 2026 se observó un aumento progresivo y significativo de las alertas por incendios de cobertura vegetal en Colombia, situación relacionada principalmente con el incremento de las temperaturas máximas del aire y la disminución de las precipitaciones en amplios sectores del territorio nacional, especialmente en la región Caribe.

De acuerdo con el seguimiento estadístico realizado por el Ideam, las alertas amarillas por incendios de cobertura vegetal pasaron de 7 registros el 1 de mayo a 42 el 8 de mayo. Las alertas naranjas por incendios de cobertura vegetal

aumentaron de 0 a 55 durante el mismo periodo. Asimismo, las alertas rojas por incendios de cobertura vegetal, asociadas a amenaza alta, pasaron de 0 registros al inicio del mes a 24 municipios bajo esta categoría al 8 de mayo, evidenciando un rápido deterioro de las condiciones de humedad en el territorio nacional.

El análisis regional indica que la región Caribe concentró aproximadamente el 65 % del total de municipios con alertas activas por incendios de cobertura vegetal, seguida por la región Andina. Departamentos como La Guajira, Atlántico,

Magdalena, Sucre y Norte de Santander registraron las mayores concentraciones y recurrencias de alertas por incendios de cobertura vegetal, reflejando la persistencia de condiciones atmosféricas secas y altas temperaturas diurnas.

Este comportamiento está asociado al fortalecimiento de condiciones cálidas sobre el norte del país y a la presencia de vientos en sectores del Caribe, factores que favorecen la propagación y la probabilidad de ocurrencia de incendios de

cobertura vegetal, incrementando de manera significativa el nivel de amenaza.

¿Qué se espera en pronóstico ante estas condiciones?

Actualmente continúa el sistema anticiclónico en niveles intermedios de la atmósfera para el mar Caribe. Se estima que las condiciones de cielo despejado y altas temperaturas prevalezcan al menos hasta inicios de la próxima semana

(11 al 17 de mayo) en el norte del territorio colombiano y el mar Caribe.

Hacia el 12 y 13 de mayo se prevé que el sistema haya migrado hacia el centrooriente del mar Caribe y se debilite. Como consecuencia, se espera un aumento paulatino de la nubosidad y descenso de las temperaturas máximas (con respecto a días previos).

A partir de los modelos de pronóstico de las temperaturas máximas en 24 horas, se presentaría una tendencia a la disminución en especial desde el 12 y 13 de mayo, con mayor variación en el centro-occidente de la región Caribe. Para los próximos 3 días (10 al 12 de mayo) se prevé que las temperaturas máximas sean las siguientes:

• Barranquilla: 34 a 36 °C.

• Cartagena: 32 a 35 °C.

• Santa Marta: 33 a 35 °C.

• Riohacha: 34 a 37 °C.

• Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: 28 a 30 °C.

Mayo tendría menos lluvias en gran parte del país

De acuerdo con la predicción climática del Ideam para mayo de 2026, gran parte del país presentaría una disminución de las lluvias frente a los valores normales de la temporada, especialmente en las regiones Andina, Caribe y Pacífica. Los

departamentos más susceptibles a estas condiciones son Antioquia, los del Eje Cafetero, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, así como sectores de La Guajira, Magdalena y Cesar, donde se esperan precipitaciones por debajo de

lo habitual para esta época del año. En contraste, algunas zonas de la Amazonía y sectores puntuales de la Orinoquía podrían registrar lluvias cercanas o superiores a los promedios históricos.

De manera complementaria, el Instituto señala que la disminución de lluvias en la región Caribe también estaría influenciada por fenómenos atmosféricos de escala sinóptica, entre ellos el fortalecimiento del sistema de alta presión del Atlántico Norte. Este sistema favorece una mayor estabilidad atmosférica y el fortalecimiento de los vientos alisios, condiciones que limitan el ascenso de humedad y reducen la formación de nubosidad y precipitaciones sobre el norte del país.

A esto se suma una menor actividad de la Zona de Convergencia Intertropical sobre el Caribe colombiano, situación que contribuye a mantener condiciones más secas de lo habitual en departamentos como La Guajira, Magdalena, Atlántico y Cesar, especialmente durante mayo, mes que hace parte de la primera temporada de lluvias en gran parte del territorio nacional.

En las últimas horas, ha predominado el tiempo seco ? para amplias zonas del país. Sin embargo, en el centro y oriente de la Amazonía, sur de la Orinoquía y norte de la región Pacífica han ocurrido lluvias ??.

Los mayores acumulados de precipitaciones ??, incluso con descargas… pic.twitter.com/8YesAbKers — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) May 9, 2026

Incremento en las temperaturas del aire en gran parte del país.

Durante los primeros siete días de mayo de 2026, el territorio nacional estuvo expuesto a un incremento generalizado y sostenido de las temperaturas máximas del aire, con anomalías positivas en gran parte del país, lo que evidencia un evento cálido de carácter significativo.

Tanto la región Caribe como San Andrés Islas, presentaron calentamientos persistentes de hasta cinco días consecutivos con aumento de temperatura, favoreciendo condiciones asociadas a olas de calor y eventos térmicos extremos.

De igual forma, regiones como la Orinoquía y algunos valles interandinos presentaron calentamientos persistentes y anomalías superiores a +3 °C, lo que evidencia la expansión de estas condiciones cálidas hacia sectores del interior

del país.

En términos generales, este comportamiento implicó:

• Un evento térmico generalizado con mayor severidad en la región Caribe y el área Insular.

• Condiciones ante condición de aumento, especialmente en zonas de baja altitud.

• Incremento en la probabilidad de ocurrencia de olas de calor.

• Aumento de las alertas ambientales por incendios de cobertura vegetal.