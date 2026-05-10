Guerra en Ucrania: Mercenario colombiano fue capturado herido por Rusia; afirma que lo engañaron: «Me dijeron… usted va a cocinar, no a la guerra»

–(Imagen captura de pantalla). Un mercenario colombiano reclutado por Ucrania para combatir contra Rusia, quien fue capturado herido por los rusos, denunció que fue engañado, pues le aseguraron que iba a trabajar como cocinero.

«La promesa que me hicieron fue que yo venía a cocinar, que yo iba a ser chef. Me dijeron: ‘Usted va a cocinar, no a la guerra'», declaró el joven, de 23 años, capturado por las tropas rusas, en una entrevista exclusiva con RT.

????"Me dijeron que iba a ser chef, pero me enviaron a misión" Mercenario colombiano capturado por militares rusos relató a RT cómo fue engañado por las Fuerzas Armadas ucranianas al firmar el contrato.https://t.co/WR20g3rBKx pic.twitter.com/ikvpBlyzRe — RT en Español (@ActualidadRT) May 10, 2026

El colombiano, cuya identidad no revela el medio de comunicación, asegura que le advirtieron sobre las falsas promesas con la que las fuerzas ucranianas atraen a los mercenarios extranjeros, pero él hizo caso omiso y decidió aceptar viajar al país eslavo. «Uno no cree las cosas hasta que no las ve», se lamentó.

El joven fue capturado por soldados rusos, que lo cargaron durante cuatro horas, porque estaba herido, después de lo cual le prestaron ayuda médica. El momento de su detención fue captado en un video. «Bienvenido a Rusia, hermano», le dijo uno de los militares al capturado, que se veía perdido.

?????"BIENVENIDO A RUSIA": Militares rusos capturan a mercenario colombiano Militares rusos de un regimiento de fusileros motorizados capturaron a un mercenario colombiano. Lo transportaron durante 4 horas y luego lo atendieron, salvándole así la vida.https://t.co/WR20g3rBKx pic.twitter.com/YmBJCmEaRT — RT en Español (@ActualidadRT) May 10, 2026

A principios de este año, tres colombianos –Luis Manuel Ruiz Díaz Contreras, Luis Guillermo de la Cruz Ramos y Juan David Polo Mendoza — reclutados por el Ejército ucraniano, fueron capturados por las fuerzas rusas en una localidad de la provincia de Zaporozhie.

Ruiz, de 20 años, oriundo de San Sebastián de Buenavista, departamento de Magdalena, partió hacia Ucrania desde Bogotá, donde residía, con la esperanza de ganar dinero para poder comprarle medicamentos a su madre.

De la Cruz Ramos, de 26 años, es de San Bernardo del Viento, Córdoba, vivía en Medellín (Antioquia) donde trabajaba como recolector de basura tras haber prestado servicio militar en Norte de Santander.

Polo tiene 29 años y es de Villanueva, La Guajira. Contó que era futbolista, pero luego del servicio militar, empezó a trabajar como escolta y en seguridad privada.

Dijeron que se habían enterado de la posibilidad de ir a luchar en el conflicto ucraniano por TikTok. «Me contactó un colombiano por TikTok», señaló De la Cruz Ramos. Ruiz agregó que, tras sacar el pasaporte, los reunieron en un hotel de la capital colombiana, desde donde, según De la Cruz Ramos, partieron en avión a la capital moldava, Chisináu, con paradas en Panamá y Turquía. De ahí, los recogieron en bus para llevarlos a Ucrania.

Una vez en suelo ucraniano, empezaron a entrenar. Polo indicó que la preparación duró un mes. Luego, les hicieron un test de saliva, les tomaron las huellas digitales y les dieron a «firmar unos papeles que uno no sabe ni que papeles está firmando, porque todo está en ucraniano», relató Ruiz.

«Después [a uno] lo mandan para las brigadas, allá le entregan los uniformes, entregan chaleco, casco», añadió.

De la Cruz Ramos aseveró que el Ejército ucraniano «lo tiene a uno muy mal». Dijo que una vez pasó varios días sin comer. «Tenemos que reportarnos cada rato o si no, no nos mandan comida ni agua. Yo he durado varios días sin comer ni tomar agua, porque allí uno no tiene facilidad de comunicarse», explicó.

De acuerdo con Ruiz, lo mandaron a la «línea cero». «Allí al frente nos mandaron a meternos en un hueco, donde nos quedamos tres-cuatro días». A los tres días los capturaron las fuerzas rusas, indicó.

Polo dijo que se rindieron sin oponer resistencia. «Nosotros no tuvimos ningún esfuerzo con ellos [soldados rusos] ni decidimos luchar, solamente entregamos las armas», apuntó.

Los capturados relataron que recibieron un buen trato por parte de los militares rusos. «Me trataron de la mejor manera que han podido, a pesar de que nosotros vinimos prácticamente enemigos de ustedes», sostuvo Ruiz.

Sobre el salario, los mercenarios manifestaron que les habían asegurado en Colombia que lo máximo que podían llegar a ganar eran «20 millones de pesos (unos 5.400 dólares)», pero recién cuando estaban en Ucrania les dijeron que había ciertas condiciones de pago. «Al principio a uno no le pagan lo que es, solo después de dos meses, al tercer mes le pagan 19 millones, antes no. [El] primer mes le llegan a uno 250 dólares», detalló Ruiz.

Colombia es la nación extranjera con más soldados en el país eslavo. Según distintas estimaciones, desde 2022, el número de mercenarios procedentes de esa nación suramericana que se han unido a las filas del Ejército ucraniano oscila entre 2.000 y 7.000.

Esas cifras son imposibles de verificar, ya que no hay estadísticas oficiales disponibles sobre la presencia de combatientes extranjeros en Ucrania, si bien en noviembre de 2024 la Cancillería colombiana hablaba de al menos 300 connacionales caídos en las hostilidades, mientras que en abril de este año reportó 438 «desaparecidos en combate».

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha condenado en múltiples ocasiones que soldados de su país se involucren en conflictos ajenos. En el caso de Ucrania, ha denunciado que «los ucranianos tratan a los colombianos como raza inferior» y que los mercenarios son llevados al país eslavo como «carne de cañón». En diciembre, hizo un llamado al líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, para que libere a los colombianos «engañados» que «parecen estar secuestrados en Ucrania».

El Gobierno de Petro ha logrado abordar el problema mediante la aprobación en diciembre la ley que ratifica el tratado internacional que prohíbe el mercenarismo y que el mismo presidente firmó en marzo.

Mientras, en Rusia se llevan a cabo procedimientos judiciales en contra de mercenarios de varios países que luchan del lado de Kiev, incluidos varios colombianos, algunos de los cuales ya han sido sentenciados. (Información RT).