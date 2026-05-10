Cortes de luz este lunes 11 de mayo de 2026 en Bogotá, Soacha, Funza y Chía

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este lunes 11 de mayo de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha, Funza y Chía, Cundinamarca.

Localidad de Bosa

Escocia. De la calle 55 sur a la calle 58 sur, entre la carrera 86 y la carrera 88. Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. Debido a corte de energía.

Localidad de Chapinero

Sucre. De la calle 41 a la calle 43, entre la carrera 7 y la carrera 9. Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. Debido a corte de energía.

Municipio de Chía

Vereda Fusca. Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Debido a corte de energía.

Localidad de Ciudad Bolívar

Rafael Escamilla. De la calle 56 sur a la calle 58 sur, entre la carrera 66 y la carrera 68. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Debido a corte de energía.

Localidad de Engativá

Vereda La Florida, barrio El Pantano. Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. Debido a corte de energía.

Municipio de Funza

Vereda Florida. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Debido a corte de energía.

Localidad de Puente Aranda

Los Ejidos. De la calle 10 a la calle 13, entre la carrera 37 y la carrera 39. Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. Debido a corte de energía.

Ortezal. De la calle 19 a la calle 21, entre la carrera 39 y la carrera 41. Desde las 8:00 a. m. hasta las 3:00 p. m. Debido a corte de energía.

Municipio de Soacha Comuna 1

Sector La Chacua. De la calle 1 a la calle 3, entre la carrera 1 este y la carrera 13 este. Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 a. m. Debido a corte de energía.

Ciudad Latina I. De la carrera 21 a la carrera 23, entre la calle 0 y la calle 3. Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 a. m. Debido a corte de energía.

Compartir I. De la calle 1 sur a la calle 6 sur, entre la carrera 22 y la carrera 27. Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 a. m. Debido a corte de energía.

Compartir Sector 2. De la calle 3 sur a la calle 6 sur, entre la carrera 13 y la carrera 16. Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 a. m. Debido a corte de energía.

Compartir Sector 3. De la calle 0 sur a la calle 7 sur, entre la carrera 17 y la carrera 21. Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 a. m. Debido a corte de energía.

Compartir Sector I. De la carrera 8 a la carrera 18, entre la calle 5 sur y la calle 14 sur. Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 a. m. Debido a corte de energía.

Compartir. De la carrera 17 a la carrera 19, entre la calle 7 sur y la calle 9 sur. Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 a. m. Debido a corte de energía.

Conviva I. De la calle 37 sur a la calle 40 sur, entre la carrera 7 y la carrera 9. Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 a. m. Debido a corte de energía.

Conviva II. De la calle 20 sur a la calle 25 sur, entre la carrera 16 y la carrera 20. Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 a. m. Debido a corte de energía.

El Cedro. De la calle 10 sur a la calle 12 sur, entre la carrera 10 y la carrera 12. Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 a. m. Debido a corte de energía.

Las Margaritas. De la calle 14 sur a la calle 16 sur, entre la carrera 10 y la carrera 12. Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 a. m. Debido a corte de energía.

Los Girasoles. De la carrera 10 a la carrera 12, entre la calle 9 sur y la calle 15 sur. Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 a. m. Debido a corte de energía.

Nueva Compartir. De la calle 0 sur a la calle 6 sur, entre la carrera 19 y la carrera 23. Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 a. m. Debido a corte de energía.

Quintas de Santa Ana Etapa I. De la calle 28 sur a la calle 38 sur, entre la carrera 10 y la carrera 21. Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 a. m. Debido a corte de energía.

Quintas de Santa Ana Etapa IB. De la calle 29 sur a la calle 31 sur, entre la carrera 10 y la carrera 19. Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 a. m. Debido a corte de energía.

Quintas de Santa Ana Etapa II. De la calle 29 sur a la calle 31 sur, entre la carrera 8 y la carrera 11. Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 a. m. Debido a corte de energía.

Quintas de Santa Ana I. De la calle 34 sur a la calle 36 sur, entre la carrera 23 y la carrera 25. Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 a. m. Debido a corte de energía.

Quintas de Santa Ana II. De la calle 1 sur a la calle 6 sur, entre la carrera 12 y la carrera 15. Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 a. m. Debido a corte de energía.

San Carlos. De la calle 7 sur a la calle 9 sur, entre la carrera 14 y la carrera 16. Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 a. m. Debido a corte de energía.

San Fernando. De la calle 5 sur a la calle 9 sur, entre la carrera 10 y la carrera 12. Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 a. m. Debido a corte de energía.

San Nicolás. De la calle 16 sur a la calle 28 sur, entre la carrera 20 y la carrera 22. Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 a. m. Debido a corte de energía.

Santa Ana I Sector. De la carrera 3 a la carrera 10, entre la calle 10 sur y la calle 15 sur. Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 a. m. Debido a corte de energía.

Santa Ana. De la calle 8 sur a la calle 19 sur, entre la carrera 8 y la carrera 13. Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 a. m. Debido a corte de energía.

Soacha. De la carrera 12 a la carrera 14, entre la calle 32 y la calle 34. Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 a. m. Debido a corte de energía.

Villa Juliana. De la calle 39 sur a la calle 41 sur, entre la carrera 5 y la carrera 7. Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 a. m. Debido a corte de energía.

Villa Sofía I. De la calle 8 sur a la calle 11 sur, entre la carrera 8 y la carrera 11. Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 a. m. Debido a corte de energía.

Villa Sofía II. De la calle 5 sur a la calle 16 sur, entre la carrera 10 y la carrera 14. Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 a. m. Debido a corte de energía.

Zona Industrial Santa Ana. De la calle 21 sur a la calle 28 sur, entre la carrera 15 y la carrera 20. Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 a. m. Debido a corte de energía.

Vereda San Nicolás. Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 a. m. Debido a corte de energía.

Soacha Rural. Veredas Alto de la Cruz, Alto del Cabra, Chacua, Fusunga, Hungría, Romeral, San Jorge y Tinzuque. Desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 a. m. Debido a corte de energía.

Localidad de Los Mártires

La Estanzuela. De la calle 3 a la calle 5, entre la carrera 14 y la carrera 16. Desde las 1:30 p. m. hasta las 5:30 p. m. Debido a corte de energía.

Localidad de Teusaquillo

Galerías. De la calle 52 a la calle 54, entre la carrera 20 y la carrera 22. Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. Debido a corte de energía.

La Esmeralda. De la carrera 54 a la carrera 60, entre la calle 43 y la calle 46. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Debido a corte de energía.

Paulo VI. De la calle 58 a la calle 60, entre la carrera 57 y la carrera 59. Desde las 12:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. Debido a corte de energía.

Localidad de Tunjuelito

Samoré. De la calle 48 sur a la calle 50 sur, entre la carrera 25 y la carrera 28. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. Debido a corte de energía.

Localidad de Usaquén

Santa Bibiana. De la carrera 21 a la carrera 24, entre la calle 101 y la calle 104. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Debido a corte de energía.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.