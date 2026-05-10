–Un equipo especializado del Ejército del Reino Unido se lanzó en paracaídas en la remota isla de Tristán de Acuña, enviado allí para prestar apoyo médico urgente a un ciudadano británico con síntomas compatibles con el hantavirus y que podría generar un brote que pone en peligro a los habitantes de la pequeña sobresaliente del mar, situada en el Atlántico Sur.

En Tristan da Cunha, se informó que los Rastreadores del Reino Unido y equipos médicos aerotransportados fueron desplegados después de que un nacional británico contrajera hantavirus, desencadenando una emergencia que pone en peligro la vida en la isla habitada más remota del mundo.

Sin pista de aterrizaje, sin ruta de evacuación rápida y con rescates marítimos que toman días, la misión se convirtió en una carrera de alto riesgo contra el tiempo mientras los niveles de oxígeno y las ventanas de supervivencia se estrechaban.

?? UK airborne medics rush to world’s most isolated island as hantavirus case turns critical On Tristan da Cunha, UK Pathfinders and airborne medical teams were reportedly deployed after a British national contracted hantavirus, triggering a life threatening emergency on the… pic.twitter.com/L7dLWolxdi — Defence Index (@Defence_Index) May 10, 2026

Junto con seis paracaidistas y dos sanitarios militares, también fueron lanzados oxígeno y otros suministros esenciales sobre este remoto territorio británico habitado por apenas 221 personas y accesible solo por mar.

UK specialist paratroopers and military clinicians have carried out a daring parachute operation to deliver critical medical support to Tristan da Cunha – Britain’s most remote inhabited Overseas Territory – after a suspected case of Hantavirus was identified on the island. pic.twitter.com/w0xPU8fvcw — Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) May 10, 2026

TRADUCCIÓN:

Paracaidistas especialistas del Reino Unido y clínicos militares han llevado a cabo una audaz operación de paracaídas para entregar apoyo médico crítico a Tristan da Cunha – el territorio de ultramar habitado más remoto de Gran Bretaña – después de que se identificara un caso sospechoso de hantavirus en la isla.

————————————————

Tristán de Acuña es el archipiélago habitado más remoto del mundo, situado en el Atlántico Sur, a unos 2,400 km de Sudáfrica y 3,300 km de Sudamérica. Es un territorio británico de ultramar, caracterizado por ser una isla volcánica circular de 98 km 2 km cuadrados con un pico de 2.000 metros, sin aeropuertos y accesible solo por barco desde Ciudad del Cabo, en un viaje de 6 a 12 días.

Es un volcán activo de forma circular con costas acantiladas y una llanura costera donde se asienta la población, en un punto llamado Edimburgo de los Siete Mares. Los habitantes son agricultores y pescadores, con una fuerte dependencia de la pesca de langosta, que es la principal base de su economía. Es un lugar de biodiversidad endémica, famoso por sus colonias de pingüinos saltarrocas y albatros. El Mapa de Sebas +7Tristán de Acuña es un lugar de aislamiento extremo, administrado por el Reino Unido pero auto-gobernado por un consejo local. (Con información de RT).