Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este martes 12 y miércoles 13 de mayo de 2026 en Bogotá y Soacha
–(Foto EAAB). Este martes 12 y miércoles 13 de mayo de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República y del municipio de Soacha, Cundinamarca, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
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Martes 12 de mayo de 2026
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San Cristóbal
Los Libertadores
De la Calle 54 Sur a la Calle 62 Sur, entre la Carrera 10 Este a la Transversal 12B Este
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Ciudad Bolívar
Barlovento
Por la Carrera 72, entre la Avenida Calle 72 a la Calle 60A Sur
8:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Usaquén
Conjunto Hacienda La Estancia Navarra
Calle 170 con Carrera 8
10:00 a.m.
4 horas
Verificación macromedidor
Usaquén
El Redil, San Antonio Norte, La Uribe
De la Calle 170 a la Calle 189, entre la Carrera 7 a la Carrera 9
10:00 a.m.
4 horas
Verificación macromedidor
Kennedy
Lusitania
De la Avenida Carrera 68 a la Carrera 68G, entre la Avenida Calle 6 o Avenida Américas a la Avenida Calle 13
8:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
Municipio de Soacha-Cundinamarca
León XVIII
De la Carrera 7 a la Carrera 20, entre la Calle 53 a la Calle 57
10:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
Soacha
El Cedro, El Cedro I, Juan Pablo I, La Despensa Soacha , La María, La María, León XIII, Los Ocales, Los Olivos, Los Olivos I, Los Olivos II, Los Olivos III, Los Olivos IV, Olivares, Olivos III, Pablo VI, Reina Sofia, Rincón de Santa Fe
De la Diagonal 34 a la Calle 58, entre la Carrera 4 a la Carrera 23B
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
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Miércoles 13 de mayo de 2026
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Suba
San José del Prado, Iberia, Atenas, Santa Helena, Escuela de Carabineros, El Plan
De la Carrera 54D a la Carrera 75, entre la Calle 134 a la Calle 153
8:00 a.m.
24 horas
Instalación de válvula
Suba
San Carlos Suba, Bilbao, Tibabuyes Occidental
De la Carrera 136A a la Carrera 153A, entre la Calle 142 a la Calle 144
10:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Suba, Usaquén
San Rafael, Prado, Rincón, Santa Helena, La Sultana, Prado Pinzón, Tarragona, Villa Morena, San José Spring, Los Libertadores
De la Calle 128A a la Calle 144A, entre la Autopista Norte a la Carrera 52
10:00 a.m.
4 horas
Verificación macromedidor
Fontibón
Puerto de Teja
De la Calle 24 a la Calle 26, entre la Carrera 86 a la Carrera 100
9:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Bosa
El Remanso I, Escocia (Parcial), Holanda, La Cabaña, La Libertad, San Antonio, San Martín
De la Carrera 87C a la Carrera 89B, entre la Calle 55 Sur a la Calle 57 Sur
De la Carrera 87K Bis a la Carrera 89B, entre la Calle 57A a la Calle 59C Sur
De la Calle 59C Sur a la Calle 73A Sur, entre la Carrera 88C a la Carrera 89B
De la Calle 61A Sur a la Calle 74B Bis Sur, entre la Carrera 89B a la Carrera 92
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.