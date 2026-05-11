Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 11 de mayo de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 11 de mayo de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 5000 – La 5ta 1 – Tarde 0352 – La 5ta 0
Culona
Día 5852 – Noche
Astro Sol
4802 – Signo Leo
Pijao de Oro
2992- La 5ta 1
Paisita
Día 3604 – La 5ta 1 – Noche
Chontico
Día 0602 – La 5ta 5 – Noche
Cafeterito
Tarde 9039 – La 5ta 7 – Noche
Sinuano
Día 0892 – La 5ta 1 – Noche
Cash Three
Día 571 – Noche
Play Four
Día 6533 – Noche
Samán
Día 3530
Caribeña
Día 2880 – La 5ta 5 – Noche
Motilón
Tarde 9575 – La 5ta 2 – Noche
Fantástica
Día 3705 – La 5ta 3 – Noche
Antioqueñita
Día 2299 – La 5ta 6 – Tarde 2042 – La 5ta 7