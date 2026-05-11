Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 11 de mayo de 2026 en Colombia

–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 11 de mayo de 2026 en el territorio colombiano:

Dorado

Mañana 5000 – La 5ta 1 – Tarde 0352 – La 5ta 0

Culona

Día 5852 – Noche

Astro Sol

4802 – Signo Leo

Pijao de Oro

2992- La 5ta 1

Paisita

Día 3604 – La 5ta 1 – Noche

Chontico

Día 0602 – La 5ta 5 – Noche

Cafeterito

Tarde 9039 – La 5ta 7 – Noche

Sinuano

Día 0892 – La 5ta 1 – Noche

Cash Three

Día 571 – Noche

Play Four

Día 6533 – Noche

Samán

Día 3530

Caribeña

Día 2880 – La 5ta 5 – Noche

Motilón

Tarde 9575 – La 5ta 2 – Noche

Fantástica

Día 3705 – La 5ta 3 – Noche

Antioqueñita

Día 2299 – La 5ta 6 – Tarde 2042 – La 5ta 7