Lluvias en Bogotá generan retrasos en recolección de residuos: UAESP

Foto: UAESP

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) le informa a la ciudadanía que, debido a las fuertes lluvias que se están presentando en Bogotá, la operación del Parque de Innovación Doña Juana se ha visto afectada por retrasos en el área de descarga.

El concesionario CGR activó un plan de contingencia para normalizar la operación del sitio de disposición final. Por lo anterior, se pueden generar retrasos en los horarios de recolección de residuos sólidos en Bogotá.

Desde la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) se está haciendo seguimiento para retomar la normalidad en la operación.