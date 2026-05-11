Ojo con las manifestaciones y protestas aprobadas en Bogotá hasta el 17 de mayo: información y recomendaciones

Foto: Secretaría de Gobierno

Durante los días 9 al 17 de mayo de 2026, Bogotá será escenario de una nueva agenda de movilizaciones ciudadanas, plantones y actividades culturales que reúnen distintas voces sociales, sindicales, juveniles y comunitarias en diferentes puntos de la ciudad.

La Secretaría Distrital de Gobierno acompañará estas jornadas a través de sus equipos de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos, con el objetivo de garantizar el derecho a la protesta pacífica, promover el diálogo ciudadano y fortalecer la convivencia.

Consulta nuestros canales oficiales y sigue las recomendaciones de las autoridades distritales y de tránsito para mantenerte informado sobre la agenda de movilizaciones en Bogotá.

Sábado 9 de mayo

Plantón: Velatón por Ayelen Sofía Páez Oliveros

Hora: 6:00 p. m.

Punto de concentración: Parroquia Santos Apóstoles Pedro y Pablo – Calle 57C Sur # 79C – 29 – Localidad de Kennedy

Miércoles 13 de mayo

Plantón: ¡Plantón ciudadano! Por la defensa de la democracia, la justicia y la comunidad

Hora: 6:00 a. m.

Punto de concentración: IDPAC – Calle 22 # 68C – 51 – Localidad de Fontibón

Viernes 15 de mayo

Plantón: SINTRAUNISEGURIDAD convoca a mitin en contra de G4S

Hora: 9:00 a. m.

Punto de concentración: RCN – Avenida de las Américas # 65 – 82 – Localidad de Puente Aranda

Plantón: Por el respeto a la participación juvenil

Hora: 3:30 p. m.

Punto de concentración: Alcaldía Mayor de Bogotá – Localidad de La Candelaria

Evento cultural con reivindicaciones: El cambio continúa

Hora: 5:00 p. m. – 8:00 p. m.

Punto de concentración: Avenida Jiménez # 7 – 10 – Localidad de La Candelaria

Domingo 17 de mayo

Caravana / Rodada: Segunda rodada LGTBI por Bogotá

Hora: 12:00 m.

Punto de concentración: Casa LGBT Edward Hernández – Calle 36 Sur # 78K – 58 – Localidad de Kennedy

Destino: Casa de la Mujer El Respiro – Calle 71 # 81A – 70

Recomendaciones para la ciudadanía

Consulta información actualizada en los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno y autoridades de tránsito.

Planifica tus desplazamientos teniendo en cuenta posibles desvíos o cierres viales.

Si participas en alguna movilización, hazlo de forma pacífica, respetuosa y sin afectar los derechos de otras personas.

Desde la Secretaría Distrital de Gobierno reafirmamos nuestro compromiso con el diálogo, la convivencia pacífica y el respeto por el derecho a la protesta, siempre en el marco del uso adecuado y autorizado del espacio público