Ojo con las manifestaciones y protestas aprobadas en Bogotá hasta el 17 de mayo: información y recomendaciones
Foto: Secretaría de Gobierno
Durante los días 9 al 17 de mayo de 2026, Bogotá será escenario de una nueva agenda de movilizaciones ciudadanas, plantones y actividades culturales que reúnen distintas voces sociales, sindicales, juveniles y comunitarias en diferentes puntos de la ciudad.
La Secretaría Distrital de Gobierno acompañará estas jornadas a través de sus equipos de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos, con el objetivo de garantizar el derecho a la protesta pacífica, promover el diálogo ciudadano y fortalecer la convivencia.
Consulta nuestros canales oficiales y sigue las recomendaciones de las autoridades distritales y de tránsito para mantenerte informado sobre la agenda de movilizaciones en Bogotá.
- Sábado 9 de mayo
Plantón: Velatón por Ayelen Sofía Páez Oliveros
Hora: 6:00 p. m.
Punto de concentración: Parroquia Santos Apóstoles Pedro y Pablo – Calle 57C Sur # 79C – 29 – Localidad de Kennedy
- Miércoles 13 de mayo
Plantón: ¡Plantón ciudadano! Por la defensa de la democracia, la justicia y la comunidad
Hora: 6:00 a. m.
Punto de concentración: IDPAC – Calle 22 # 68C – 51 – Localidad de Fontibón
- Viernes 15 de mayo
Plantón: SINTRAUNISEGURIDAD convoca a mitin en contra de G4S
Hora: 9:00 a. m.
Punto de concentración: RCN – Avenida de las Américas # 65 – 82 – Localidad de Puente Aranda
Plantón: Por el respeto a la participación juvenil
Hora: 3:30 p. m.
Punto de concentración: Alcaldía Mayor de Bogotá – Localidad de La Candelaria
Evento cultural con reivindicaciones: El cambio continúa
Hora: 5:00 p. m. – 8:00 p. m.
Punto de concentración: Avenida Jiménez # 7 – 10 – Localidad de La Candelaria
- Domingo 17 de mayo
Caravana / Rodada: Segunda rodada LGTBI por Bogotá
Hora: 12:00 m.
Punto de concentración: Casa LGBT Edward Hernández – Calle 36 Sur # 78K – 58 – Localidad de Kennedy
Destino: Casa de la Mujer El Respiro – Calle 71 # 81A – 70
Recomendaciones para la ciudadanía
- Consulta información actualizada en los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno y autoridades de tránsito.
- Planifica tus desplazamientos teniendo en cuenta posibles desvíos o cierres viales.
- Si participas en alguna movilización, hazlo de forma pacífica, respetuosa y sin afectar los derechos de otras personas.
Desde la Secretaría Distrital de Gobierno reafirmamos nuestro compromiso con el diálogo, la convivencia pacífica y el respeto por el derecho a la protesta, siempre en el marco del uso adecuado y autorizado del espacio público