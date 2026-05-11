Distrito puso en funcionamiento una nueva zona de parqueo pago en Villa Mayor

Foto: Alcaldía Local de Antonio Nariño

En el sector de Villa Mayor, en la localidad de Antonio Nariño, fue inaugurada una nueva zona de parqueo pago operada por la entidad Zona de Parqueo Pago Bogotá (ZPP), como parte de las acciones orientadas a optimizar la movilidad, recuperar el espacio público y fortalecer la convivencia ciudadana.

La jornada contó con la participación de la Alcaldía Local de Antonio Nariño, la Policía Comunitaria, el equipo operativo de ZPP y la comunidad del sector, quienes acompañaron la puesta en funcionamiento de este espacio destinado a organizar el estacionamiento en vía.

Durante la actividad, se adelantaron acciones pedagógicas dirigidas a conductores, comerciantes y residentes, con el fin de socializar el funcionamiento del sistema de parqueo pago, así como promover el respeto por las normas de tránsito y el uso adecuado del espacio público.

La implementación de esta zona de parqueo pago busca reducir la ocupación indebida de las vías, mejorar la rotación de vehículos y generar condiciones más seguras y ordenadas para peatones y conductores. Asimismo, se convierte en una herramienta clave para avanzar en la construcción de entornos urbanos más organizados y sostenibles.

Las autoridades locales reiteraron el llamado a la ciudadanía para hacer uso responsable de este servicio, cumplir con las disposiciones establecidas y contribuir al fortalecimiento de la cultura ciudadana en el sector.

Con esta iniciativa, la administración local continúa consolidando estrategias que impactan positivamente la calidad de vida de los habitantes de la localidad de Antonio Nariño.