Un guardia civil murió durante el desembarco del crucero con hantavirus en Canarias

–Un agente de la Guardia Civil de 62 años falleció el domingo en el puerto de Granadilla de Abona, en la isla española de Tenerife, debido a un infarto, durante la operación de desembarco de los pasajeros del crucero MV Hondius, afectado de un brote de hantavirus.

La asociación profesional de la Guardia Civil, Jucil, a través de un comunicado difundido en las redes sociales, informó que el agente estaba destinado en la plana mayor de la Comandancia de la isla y se encontraba de reserva en el puesto de mando operativo.

Los equipos sanitarios intentaron su reanimación durante 40 minutos, pero nada se pudo hacer para salvarle la vida.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, mostró su pésame a los allegados del uniformado. «Muy tristes por el fallecimiento de un agente en la tarde-noche de ayer, tras sufrir un infarto. El guardia civil participaba en el operativo de Granadilla», escribió el funcionario en X.

Tras la parada en las islas Canarias para la evacuación de los pasajeros, el barco, con unos 30 tripulantes a bordo, zarpará hacia Países Bajos para someterse a una desinfección completa.

??Momento del desembarco del crucero afectado por hantavirus La Guardia Civil de España ha difundido un video del momento del desembarco de pasajeros del MV Hondius, el crucero afectado por un brote de hantavirus desde inicios de abril.https://t.co/NVWMnu6IUq pic.twitter.com/RhETm0nWf5 — RT en Español (@ActualidadRT) May 10, 2026

El Gobierno de Filipinas, país del que son 38 miembros de la tripulación del barco, informó que sus ciudadanos permanecerán en cuarentena en la ciudad de Rotterdam antes de ser repatriados. Asimismo, desde la India confirmaron que dos de sus ciudadanos que trabajaban en el MV Hondius también fueron evacuados a Países Bajos, donde permanecerán en confinamiento.

«El brote se está gestionando mediante una respuesta internacional coordinada, que incluye investigaciones epidemiológicas exhaustivas, aislamiento de casos y manejo clínico, evacuaciones médicas, pruebas de laboratorio y rastreo y seguimiento internacional de contactos», aseguró la OMS, comentando la situación.

(Información RT).