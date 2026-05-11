En avión del Departamento de Estado fueron retornados a su país los estadounidenses evacuados del crucero MV Hondius

–(Imagen: Borja Suarez/REUTERS). Los 17 ciudadanos estadounidenses que se encontraban a bordo del MV Hondius, el barco en el que se declaró un brote de hantavirus, ya han regresado a sus hogares en el país norteamericano, informan medios locales.

Un avión del Departamento de Estado que los transportaba aterrizó en el aeródromo Eppley de Omaha, Nebraska, alrededor de las 2:30 de la madrugada (hora local) este lunes, y los pasajeros debían ser evaluados y monitoreados en un centro médico cercano.

Previamente, el Departamento de Salud y Servicios Humanos comunicó que dos de los pasajeros viajaban en las unidades de biocontención del avión «como medida de precaución». «Un pasajero presenta síntomas leves y otro dio positivo en la prueba PCR para el virus Andes, con síntomas leves», señala el comunicado.

Añade que los pasajeros fueron trasladados al Centro Regional de Tratamiento de Patógenos Especiales Emergentes (RESPTC) de ASPR, en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska/Medicina de Nebraska en Omaha, Nebraska para ser sometidos a una evaluación clínica y recibirá la atención y el apoyo adecuados según su condición.

Un total de 94 de los aproximadamente 150 pasajeros y tripulantes del crucero MV Hondius, afectado por el brote de hantavirus, iniciaron este domingo su regreso a casa desde la isla española de Tenerife, en una operación de repatriación que afronta su segunda jornada este lunes.

«El dispositivo ha resultado con total normalidad, con total seguridad», dijo la ministra de española de Salud, Mónica García, al término de las operaciones en en el puerto de Granadilla de Abona.

Sin embargo, el primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, indicó este domingo que uno de los franceses evacuados presentaba síntomas de la enfermedad.

La repatriación se hizo en avión desde el aeropuerto de Tenerife Sur y por nacionalidades, 23 en total. Se inició con los españoles y estaba previsto que acabase con los estadounidenses.

Entre medio, salieron los aviones de Francia, Países Bajos (que se llevó a los dos latinoamericanos del barco, un pasajero argentino y un tripulante guatemalteco), Canadá, Irlanda, Turquía y Reino Unido.

Estos últimos aterrizaron el sábado en Manchester y se espera que guarden cuarentena de hasta 72 horas cerca de Liverpool. El martes, despegarán los dos últimos vuelos, uno australiano y otro neerlandés. (Información RT y DW).