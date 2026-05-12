Alta congestión en Suba: movilidad en Bogotá y rutas de TransMilenio hoy martes 12 de mayo

Foto: TransMilenio.

Durante la mañana de hoy martes 12 de mayo de 2026, se presentó un siniestro vial a la altura de la estación San Martín, en la troncal Suba.

Por esta novedad pueden registrarse retrasos en algunas rutas de TransMilenio. ¡Informáte y planifica tus recorridos!

Así están las vías en Bogotá y las rutas de TransMilenio, hoy martes 12 de mayo de 2026

Accidente en Suba y otras novedades

Corte 10:04 a. m.

?Carrera 111 con calle 159A

Por manifestación ajena a la operación sobre el corredor de la carrera 111 con calle 159A, activamos desvíos para el componente zonal sobre la zona.

?Troncal Suba

Debido al siniestro vial a la altura de la estación San Martín, continúa la fuerte congestión vehicular.

Flota troncal sigue saliendo al carril mixto desde el costado occidental de estación Rionegro hasta el costado norte de la estación San Martín.

Corte 9:44 a.m.

?Troncal Suba

Debido al siniestro vial a la altura de la estación San Martín, continúa la fuerte congestión vehicular.

Flota troncal sigue saliendo al carril mixto desde el costado occidental de estación Rionegro hasta el costado norte de la estación San Martín.

Corte 8:45 a.m.

?Troncal Américas

Mejoran las condiciones de movilidad sobre el corredor.

?Troncal Suba

Debido al siniestro vial a la altura de la estación San Martín, en el punto hay fuerte congestión vehicular.

Flota troncal sale al carril mixto desde el costado occidental de estación Rionegro hasta el costado norte de la estación San Martín.

Corte 8:04 a. m.

?Troncal Carrera décima

Finaliza la novedad operativa a la altura de la estación San Victorino, tenemos nuevamente paso sentido sur – norte sobre el corredor.

Cancelan el contraflujo para la flota troncal y retoma su operación la estación San Victorino.

?Troncal Américas

Debido al siniestro vial a la altura de la Av. De las Américas con carrera 80, sentido occidente-oriente, en el punto hay fuerte congestión vehicular en las intersecciones entre Portal Américas y Tv 86.

Corte 7:08 a. m.

? Troncal Américas

Debido al siniestro vial a la altura de la Av. De las Américas con carrera 80, sentido occidente-oriente, en el punto hay fuerte congestión vehicular en las intersecciones entre Portal Américas y Tv 86.

?Troncal Carrera décima

Continúa la novedad operativa a la altura de la estación San Victorino, no hay paso sentido sur – norte y hay alta congestión vehicular sobre el corredor.

Sigue el contraflujo para la flota troncal y continúa sin operar la estación San Victorino.

Recomendamos a los usuarios no despresurizar las puertas y evitar caminar por los carriles exclusivos o mixtos, ya que esto pone en riesgo su integridad y dificulta para restablecimiento del paso de los buses.

Accidentes durante la mañana

Corte 6:53 a. m.

?Troncal Carrera décima

Por una novedad operativa a la altura de la estación San Victorino, no hay paso sentido sur – norte y hay alta congestión vehicular sobre el corredor.

Inician contraflujo para la flota troncal y deja de operar la estación San Victorino.

Recomendamos a los usuarios no despresurizar las puertas y evitar caminar por los carriles exclusivos o mixtos, ya que esto pone en riesgo su integridad y dificulta para restablecimiento del paso de los buses.

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Corte 6:31 a. m.

?Continúa siniestro en vía por fatalidad entre motociclista y bus zonal en la localidad de Kennedy, av. Américas con Carrera 79F, sentido occidente – oriente.

? Rutas Alternas:?av. Guayacanes ?av. Centenario

?av. Cali ?av. Boyacá

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Corte 6:11 a. m.

?Siniestro vial entre motociclista y camión en la localidad de Kennedy, Av. Américas con Carrera 79F, sentido Occidente – Oriente.

????Grupo Guía agiliza el tráfico, señalización y retiro de vehículos.