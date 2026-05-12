Calendario de pagos 2026 para Primera Infancia y Educación en Ingreso Mínimo Garantizado

Foto: Secretaría de Integración Social

La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) informa que los componentes de Primera Infancia y Educación de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) cuentan con un calendario de pagos basado en la asistencia efectiva de niñas, niños y adolescentes a los servicios educativos.

Estos pagos se realizan durante 10 meses al año, en concordancia con el calendario académico de los jardines infantiles y centros Crecer de la Secretaría Distrital de Integración Social, así como de los colegios oficiales del Distrito.

Para acceder a estas transferencias es necesario:

Primera Infancia: pertenecer a hogares con niñas y niños entre 0 y 6 años, clasificados en Sisbén A, B o C1 a C9.

pertenecer a hogares con niñas y niños entre 0 y 6 años, clasificados en Sisbén A, B o C1 a C9. Educación: pertenecer a hogares con niñas, niños y/o adolescentes entre 7 y 19 años, clasificados en Sisbén A o B.

Esta medida permite organizar de manera más precisa la entrega de los recursos, garantizando que los apoyos estén directamente relacionados con la asistencia reportada por las instituciones educativas.

Valor de las transferencias

En cuanto a los montos, los hogares pueden recibir entre $40.000 y $100.000 por cada niña, niño o adolescente, dependiendo del nivel de pobreza, grado educativo y condiciones diferenciales como discapacidad o pertenencia a población víctima. El valor máximo puede alcanzar hasta $300.000 mensuales por componente por hogar.

Los pagos se realizan de manera escalonada a través de billeteras digitales como DaviPlata, Nequi, MOVii, ¡Dale! y Bancamía, o mediante giro en puntos Efecty. Las personas beneficiarias deben estar atentas al mensaje de texto que confirma la disponibilidad del dinero.

La SDIS invita a la ciudadanía a consultar los canales oficiales para resolver inquietudes y hacer seguimiento a sus pagos, a través de la línea telefónica 601 380 8330 (opción 6) o acercándose a la Subdirección Local de Integración Social más cercana. Consulte el directorio aquí: https://bit.ly/3ZtjMs5